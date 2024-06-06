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«Нота» и «Газпром ЦПС» планируют развивать решения для газовой промышленности

Разработчик отечественного ПО «Нота» (холдинг «Т1») и «Газпром ЦПС» — российская ИТ-компания, входящая в группу «Газпром» — договорились о стратегическом партнерстве в области создания, масштабирования и импортозамещения решений для газовой промышленности.

Стороны зафиксировали принципы, условия и направления партнерства, чтобы ускорить внедрение технологий в программные разработки. Одно из направлений сотрудничества — реализация совместных проектов на базе платформы «», в том числе создание отраслевых программных продуктов для перехода на отечественное ПО.

«Цифровизация газовой промышленности — одно из приоритетных направлений стратегического развития государства. В ходе испытаний и тестов мы планируем оценить возможности применения и адаптации продуктов и сервисов холдинга «Т1» в компаниях отрасли. Это позволит как обеспечить импортонезависимость, так и в целом глубже понять запросы рынка и в будущем предложить максимально релевантные и необходимые индустрии решения», — отметил Антон Спирин, коммерческий директор по продуктам и сервисам, холдинг «Т1».

«Цифровизация бизнес-процессов – одна из наших ключевых задач. Мы работаем над ИТ-решениями и сервисами для управления проектированием, строительством, бурением и логистикой в нефтегазовом секторе. Внедрение новых технологий помогает нашим заказчикам сокращать издержки, минимизировать риски негативных сценариев, увеличивать эффективность и скорость работы. Чтобы обеспечить курс на импортозамещение, мы создаем решения для нефтегазовой отрасли на базе отечественного ПО в сотрудничестве с российскими вендорами», — отметил Антон Куриленко, генеральный директор «Газпром ЦПС».

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