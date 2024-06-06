ROC Backup: решение для полного резервного копирования данных сервисов «Яндекс 360 для бизнеса»

«К2Тех» выпустил ROC Backup – продукт для безопасного хранения и восстановления данных «Яндекс Почты», «Диска» и «Календаря». Решение предназначено для компаний, использующих цифровую среду «Яндекс 360 для бизнеса» или планирующих переход на неё. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Решение дополняет встроенные механизмы сервисов «Яндекс 360 для бизнеса» и защищает сведения от случайного или преднамеренного исчезновения через удобный инструментарий резервного копирования данных: хранения, поиска, восстановления, аналитики, аудита, экспорта в другие форматы.

При помощи ROC Backup можно решать актуальные задачи, с которыми сталкиваются как специалисты службы безопасности, так и руководители бизнес-юнитов: восстановить потерянные или удаленные данные; получить доступ к файлам ушедшего сотрудника; удалить письмо, случайно отправленное не тому адресату; обеспечить долгосрочное хранение данных согласно внутренним регламентам компании и требованиям регуляторов.

ROC Backup упрощает работу в рамках протоколов безопасности за счет широкого функционала – от поиска интересующей информации в актуальных и удаленных документах до выгрузки писем «Яндекс Почты» в формате MBOX. Также бизнес получает возможность гибко хранить данные – как локально (Minio, FTP, локальные хранилища), так и в облаке (S3).

Синхронизация оргструктуры компании из «Яндекс 360 для бизнеса» позволяет выполнять настройки в соответствии с ней. Аудит действий и настройка ролевых моделей дают возможность контролировать действия администратора во избежание утечек данных.

«ROC Backup – это не только продукт, выполняющий задачи бэкапа, но и решение для удобного администрирования «Яндекс 360 для бизнеса» с гибким инструментарием: передача данных от сотрудника к сотруднику, просмотр аналитики по использованию «Почты» и «Диска», загрузка накопленных данных «Почты» и многое другое. Публичный API позволяет встраивать ROC Backup в сквозные процессы – от онбординга до передачи дел при увольнении. Мы активно слушаем рынок – наш роадмап на 50% состоит из нового функционала, основанного на пожеланиях заказчиков, полученных в рамках пилотных проектов; регулярно синхронизируется с коллегами из «Яндекс 360 для бизнеса» для дополнения наиболее актуальных функций экосистемы сервисов», – сказал Илья Омехин, директор по разработке ПО «К2Тех».