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«Россети» и «Р7» договорились о стратегическом взаимодействии в области информационных технологий

«Россети» и «Р7» заключили соглашение о стратегическом взаимодействии в области развития и популяризации отечественного программного обеспечения. Документ подписали заместитель генерального директора по цифровой трансформации компании «Россети» Константин Кравченко и заместитель генерального директора «Р7» Антон Мостовой.

Разработчик приложений для офиса и крупнейший в стране электросетевой холдинг планируют синхронизировать смежные направления деятельности в части внедрения российского ПО. Для этого стороны создадут совместные рабочие группы, задача которых — эффективный анализ опыта, предложений и прикладных решений в данной области.

«В 2020 г. мы запустили процесс внедрения офисного пакета «Р7-Офис», и за это время успели накопить большой опыт, который, не сомневаюсь, будет полезен предприятиям, которые переходят на отечественный софт. Сотрудничество со специалистами «Р7» поможет сделать продукт еще более функциональным и удобным в плане его практического использования», – отметил Константин Кравченко.

«Мы готовы предпринять все необходимые усилия для наращивания темпов развития российского рынка программного обеспечения, и соглашение, которое мы подписали — важный шаг на этом пути», — отметил Антон Мостовой.

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