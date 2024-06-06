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«Ростелеком» и правительство Калмыкии подписали соглашение о сотрудничестве

«Ростелеком» заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Республики Калмыкия. Подписи под документом поставили старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами национального провайдера Валерий Ермаков и глава региона Бату Хасиков. Стороны намерены взаимодействовать по вопросам разработки предложений в целях реализации проекта «Цифровой регион» на территории Калмыкии.

В соответствии с соглашением цифровая трансформация охватит ключевые отрасли экономики республики и будет способствовать развитию туризма, агропромышленности, ЖКХ, образования, медицины и социальной сферы.

«Эта инициатива нацелена на ускорение цифровизации региональной экономики. Сегодня от умных решений зависит комфорт населения, эффективность бизнеса, благополучие государства, поэтому мы давно и планомерно развиваем проекты в этом направлении. Уверен, что опыт и технологии “Ростелекома” помогут нам поднять экономический и промышленный потенциал региона на новый уровень», — отметил глава Республики Калмыкии Бату Хасиков.

Калмыкия выступает для «Ростелекома» стратегически значимым регионом в реализации программы «Цифровая экономика». Ранее национальный провайдер оцифровал 100% государственных услуг для комфорта и удобства жителей республики. Специалисты компании подключили к интернету по защищенным каналам 365 социально значимых объектов Калмыкии в рамках государственного контракта с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В числе значимых проектов компании в республике — модернизация системы уличного освещения на улицах Элисты. Также цифровой провайдер организовал облачное видеонаблюдение для мониторинга ремонтных и строительных работ, которое позволило правительству республики контролировать строительство и ремонт ФАПов и школ.

«Стратегия развития экономики нашей страны переходит от модели “Умных городов” к “Цифровым регионам”. “Ростелеком” обладает всем необходимым для этого опытом, ресурсами и возможностями, в числе которых сверхскоростные каналы связи, дата-центры, крупнейшая сетевая инфраструктура, надежная киберзащита и уникальное отечественное оборудование. Сегодняшнее соглашение стало следующим витком развития сотрудничества с республикой и сфокусирует нас на решении важных задач в социально чувствительных отраслях в интересах жителей региона», — сказал Валерий Ермаков, старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома».

Компания системно реализует в Калмыкии федеральные программы. В рамках национального проекта устранения цифрового неравенства технические специалисты «Ростелекома» проложили около 1000 км волоконно-оптических линий связи к 33 населенным пунктам региона. Ежегодно «Ростелеком» обеспечивает видеонаблюдение в школах Калмыкии во время проведения Единого государственного экзамена.

«Развитие цифровой среды в регионе является для нас приоритетом. Мы уверены, что наше долговременное сотрудничество с правительством республики будет и дальше приносить пользу Калмыкии. В свою очередь готовы предлагать различные проекты по повышению качества жизни населения с помощью цифровых решений, эффективность которых доказана опытом целого ряда регионов нашей страны», — сказала директор Калмыцкого филиала «Ростелекома» Ольга Харкибенова.

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