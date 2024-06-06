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«Северсталь» и VK стали партнерами в цифровизации кадровых процессов

Сервисы VK помогут «Северстали» повысить эффективность HR-процессов и упростить взаимодействие команд. Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев и управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев. Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

Первым этапом партнерства станет внедрение в бизнес процессы кадрового электронного документооборота на базе VK HR Tek. Система позволит «Северстали» перевести работу со всеми ключевыми документами в онлайн-среду. Сотрудники смогут за минуты подписывать отпуска, приказы и другие формы, независимо от своей локации — с десктопных и мобильных устройств.

КЭДО интегрируется с внутренними ИТ-системами бизнеса и ускоряет кадровые процессы, включая найм и вывод новых сотрудников. Кроме того, КЭДО сокращает издержки на документооборот и снижает нагрузку на команды.

«Мы непрерывно совершенствуем и диджитализируем все процессы как для наших клиентов, так и для внутреннего использования. Создание удобных сервисов для более эффективной работы сотрудников является для нас одной из важных задач, которые определяют и влияют на работу всей компании. Мы рады начать работу в направлении цифровизации кадровых процессов вместе с VK Tech» — отметил генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев.

«VK более 25 лет разрабатывает сервисы, которыми каждый день пользуются десятки миллионов людей. На базе этой экспертизы мы создаем решения для бизнеса такими же простыми и удобными, чтобы сотрудники могли быстро внедрить их в свои ежедневные задачи. VK HR Tek изначально разрабатывался как внутренний продукт. Когда мы обкатали решение на себе, то начали кастомизировать его под уникальные задачи партнеров, — сказал управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев. — «Северсталь» — одна из крупнейших промышленных и геораспределенных компаний, где особенно важно поддерживать высокую скорость и удобство взаимодействия людей. Наша команда готова оказать комплексную поддержку партнерам во внедрении и адаптации технологий для оптимизации HR-процессов».

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