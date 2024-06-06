CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Кадры
|

«Уралхим» и Федерация спортивного программирования укрепляют сотрудничество

АО «ОХК «Уралхим» и Федерация спортивного программирования подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители АО «ОХК «Уралхим».

Сотрудничество предполагает реализацию инициатив, направленных на популяризацию этого вида спорта и развитие кадрового потенциала в данной области.

Организации будут совместно привлекать россиян к занятиям спортивным программированием, проводить спортивные мероприятия и проекты для молодежи, организовывать образовательные программы, а также научные и просветительские мероприятия.

Радмир Габдуллин, директор по социальной политике АО «ОХК «Уралхим»: «Новое партнерство позволит создать благоприятные условия для развития спортивного программирования, привлечь больше граждан к занятиям данным видом спорта и повысить уровень подготовки молодых специалистов, которые становятся всё более востребованными в условиях цифровизации агрохимической и сельскохозяйственной отраслей».

Андрей Арбузов, исполнительный директор Федерации спортивного программирования: «ИT-отрасль активно развивается и ей нужны молодые профессиональные кадры. «Уралхим» подает прекрасный пример как компания, уделяющая внимание своему будущему. Такие партнеры помогут спортивному программированию развиваться еще активнее и будут способствовать наращиванию кадрового потенциала специалистов, способных решать задачи бизнеса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

«Труконф» показал рекордную выручку на рынке ВКС

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

ПСБ модернизирует технологии кибербезопасности вместе с лидерами отрасли

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Оборот российских производителей электроники вырос на 88% год к году

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Следим за питомцами: как выбрать GPS трекеры для собак и других домашних животных

Обзор линейки компьютеров «Инферит Техника»: от мини-ПК до десктопа

Лучшие портативные вентиляторы и кондиционеры: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024