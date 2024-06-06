«Велесстрой» автоматизировал массовый подбор сотрудников с помощью ИИ и платформы «Поток Рекрутмент»

Компания «Велесстрой» выстроила автоматизированный процесс подбора массовых сотрудников в группе компаний с помощью системы «Поток Рекрутмент». Теперь искусственный интеллект помогает рекрутерам на всех этапах подбора на более 100 промышленных объектов, а среднее время подбора сократилось в разы.

«Велесстрой» — российская строительная группа компаний. В ней работает более 40 тыс. сотрудников, ежегодный объем найма – около 10 тыс. человек. Более 80% персонала — сотрудники массовых позиций: вахтовики различных специальностей, водители, разнорабочие.

До внедрения автоматизации HR-специалистам приходилось обрабатывать все вакансии вручную. В день нужно было совершать десятки однотипных задач: обзвонить соискателей, найти из огромного трафика наиболее подходящих, провести первичный скрининг. Процесс подбора был сложным, поскольку не было прозрачной коммуникации между всеми участниками подбора.

«До 2018 г. рекрутеры тратили массу времени на рутинную работу, в итоге скорость закрытия вакансий снижалась, а некоторые процессы и вовсе «застревали». Как-то выяснилось, что из-за нехватки сотрудников в группе компаний простаивает 300 единиц техники крупной механизации. Для нас это огромные финансовые издержки. Чтобы решить проблему, было решено автоматизировать наем. Изначально мы выбрали для этой цели систему SAP SF. Но вскоре поняли, что ПО этого разработчика не может закрыть все наши потребности. А в 2022 г. ситуация осложнилась еще и тем, что компания SAP объявила об уходе из России и переносе своих серверов за территорию РФ. Мы оперативно решили переходить на отечественный сервис, и выбор был сделан в пользу платформы «Поток Рекрутмент» с модулем массового подбора», — сказал Андрей Подрыванов, руководитель центра управления проектами развития компании «Велесстрой».

Чтобы снять с рекрутеров рутинные задачи и быстрее проводить кандидатов по воронке, в «Велесстрой» был внедрен модуль массового подбора с ботом-помощником. Процесс выстроен следующим образом: публикация вакансий. Объявления о работе размещаются на различных источниках: джоб-борды, соцсети, ярмарки вакансий и т.д. Все отклики попадают в систему «Поток Рекрутмент»; холодный поиск и скоринг кандидатов. Бот анализирует входящий трафик соискателей, мониторит резюме на джоб-бордах. Искусственный интеллект фильтрует CV, указывая процент соответствия требованиям компании. Наиболее подходящих он оставляет в воронке; первичный скрининг. Чат-бот общается с сотнями кандидатов. По заданному сценарию он выстраивает коммуникацию, задает необходимые вопросы. Если ответы соискателя соответствуют всем требованиям, он переводится на следующий этап воронки. Тем, кто не прошел первичный скрининг, бот отправляет отказ; анкета кандидата. Соискателю автоматически отправляется ссылка на анкету с развернутыми вопросами. Полученные данные бот подгружает в «Поток Рекрутмент». Далее рекрутер просматривает полученные анкеты и работает только с «теплыми» соискателями, переводя их на необходимые этапы воронки; дополнительные события в воронке. В зависимости от должности и требований к кандидату, рекрутер может назначить интервью с заказчиком или дополнительную оценку. Это происходит за пределами ATS-cистемы, но вся история по событиям отображается в карточке кандидата; утверждение оффера и проверка СБ. После согласования оффера к работе подключается служба безопасности компании, взаимодействие также проходит внутри «Поток Рекрутмент»; сбор документов. Если кандидат прошел проверку СБ, чат-бот отправляет список документов, которые нужно предоставить при оформлении. Как только он направил нужные файлы, искусственный интеллект подгружает их в «Поток Рекрутмент»; перевод кандидата в «1С ЗУП». Данные кандидатов автоматически перемещаются в кадровую систему благодаря интеграции «Поток Рекрутмент» и платформы «1С ЗУП».

Таким образом компании «Велесстрой» удалось: унифицировать процесс подбора персонала для группы компаний в единой системе «Поток Рекрутмент»: настроить воронку подбора персонала для всех участников; создать цифровое пространство для оперативного согласования заявок на подбор и джоб-офферов; спроектировать индивидуальный процесс подбора с автоматическим сбором откликов и внедрением чат-бота для коммуникации с кандидатами; настроить обработку входящего потока кандидатов с помощью ИИ — автоотклонение прямо на работном сайте по критичным формальным требованиям или после WhatsApp-интервью чат-ботом.