Высшая школа экономики в партнерстве с Moscow Digital School запускает магистратуру для будущих ИТ-юристов

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в партнерстве с образовательной платформой Moscow Digital School (входит в Ultimate Education) запускает магистратуру «ИТ-юрист». Новая программа будет готовить высококвалифицированных юристов, умеющих работать в ИТ-бизнесе. На программу смогут поступить не только выпускники юридического бакалавриата, но и ИТ-менеджеры, предприниматели и бизнес-аналитики. Об этом CNews сообщили представители Moscow Digital School.

Студенты научатся сопровождать ИТ-компании на всех этапах создания и эксплуатации программных продуктов и информационных систем, искать правовые риски и управлять ими, работать с современными юридическими инструментами. Большой акцент в процессе обучения будет сосредоточен на практике — разборе кейсов с представителями ведущих компаний отрасли.

«Спрос на профессию цифрового юриста растет уже много лет. На наших глазах сформировалась новая большая специальность. Поэтому мы создали программу обучения, которая охватит все нужные знания для подготовки нового типа юристов. Мы объединили лучшие подходы к обучению как со стороны НИУ ВШЭ, обладающей большой экспертизой и опытом в этой сфере, так и со стороны EdTech в лице Moscow Digital School. Учащихся ждут онлайновые семинары с наставниками, практикующими юристами и преподавателями», — отметил научный руководитель магистратуры, к.ю.н. Роман Янковский.

Программа «ИТ-юрист» будет реализована в полностью онлайновом формате на базе НИУ ВШЭ (Пермский кампус). Студентов ждут модули по трем ключевым направлениям: «Юридическое сопровождение ИТ-продукта и ИТ-компании» (вопросы информационного права и специфические правовые риски ИТ-бизнеса), интеллектуальная собственность (масштабный курс, охватывающий вопросы от авторских прав до международной регистрации товарных знаков), а также «Защита персональных данных». Кроме того, программа включает в себя четыре востребованные дисциплины – правовые аспекты гейминга и киберспорта, регулирование электронной коммерций, регулирование финансовых технологий, а также функционирование и регулирование искусственного интеллекта, который сейчас внедряется повсеместно. У учащихся будет возможность также выбрать одну или несколько дисциплин из общеуниверситетского пула НИУ ВШЭ («МагоЛего»).

Выпускники программы «ИТ-юрист» будут востребованы в компаниях, имеющих большую технологическую компоненту, в том числе на e-сommerce-платформах, медиаплощадках, в компаниях-разработчиках и интеграторах ПО, ИТ-стартапах и в других компаниях технологического сектора.

Подать заявку на поступление можно до конца сентября 2024 г. Необходим диплом бакалавра или специалиста. Для поступления на магистратуру все абитуриенты должны будут сдать базовый тест по гражданскому праву. Для студентов без юридического образования в учебной программе предусмотрен отдельный адаптационный блок для получения общих знаний по праву.