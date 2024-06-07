«Геоскан» и Калужская область подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития беспилотных авиационных систем

Правительство Калужской области и «Геоскан Москва» подписали соглашение. Предмет соглашения – сотрудничество в сфере развития беспилотных авиационных систем, реализации совместных проектов в области БАС, дистанционного зондирования земли, информационно-коммуникационных технологий и искусственного интеллекта, образовательных проектов по направлению БАС в Калужской области.

Подписи в документе поставили генеральный директор «Геоскан Москва» Павел Степанов и заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский. Перед подписанием соглашения состоялась краткое обсуждение вопросов сотрудничества. В нём приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша, заместитель губернатора Дмитрий Разумовский и генеральный директор «Геоскан Москва» Павел Степанов.

«Беспилотные летательные аппараты сегодня используются практически во всех сферах нашей жизни, обеспечивая эффективность, точность и безопасность выполнения самых разных задач. Мы подписали соглашение с одним из ведущих российских разработчиков и производителей беспилотных авиационных систем и малых космических аппаратов. Не первый год компания «Геоскан» является надёжным партнером Калужской области в развитии применения беспилотных технологий и образования в сфере БАС. Мы вместе отмечали 650-летие Калуги, затем была крупная поставка оборудования для оснащения мастерских первого в нашей стране Федерального технопарка профессионального образования, который открылся в Калужской области. Оказывалась методическая помощь для студентов и преподавателей. Уверен, впереди у нас множество новых совместных проектов, интересных задач и возможностей для сотрудничества. Готовы оказывать всестороннюю поддержку на всех этапах», — сказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.