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IVA Technologies и «Гринатом» заключили партнёрское соглашение о сотрудничестве

Российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies и «Гринатом» объявили о подписании партнерского соглашения.

В рамках сотрудничества компании планируют совместное внедрение и продвижение цифровых продуктов, в том числе в областях корпоративных коммуникационных сервисов, оптимизации бизнес-процессов, хранения и обработки данных, взаимообогащения данными для продвижения собственных и совместных продуктов.

Стороны также намерены работать над вопросами технологической независимости, безопасности и устойчивости в телекоммуникационных сервисах.

Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies, сказал: «Заключение партнерского соглашения с компанией «Гринатом» — это важный шаг в развитии нашей компании. Уверен, что консолидация опыта, возможностей и знаний поможет ускорению процесса импортозамещения в сегменте корпоративных коммуникаций. Мы стремимся к созданию инновационных решений, которые будут способствовать повышению эффективности бизнес-процессов наших клиентов. Сотрудничество с «Гринатомом» позволит расширить наши возможности и предложить новые продукты и решения, отвечающие самым высоким требованиям рынка»

Михаил Ермолаев, генеральный директор «Гринатома»: «Для достижения технологического суверенитета атомной отрасли и обеспечения пользователей надежным и доверенным ПО и оборудованием необходимо синергетическое сотрудничество вендоров, интеграторов и пользователей. Наше партнерство с IVA Technologies длится уже не первый год: благодаря совместным усилиям в отрасли появилась платформа видео-конференц-связи с широким функционалом. Уверен, что наша кооперация станет драйвером для развития российских телекоммуникационных сервисов».

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