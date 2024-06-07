В России появится практическая вузовская программа «Индустриальные квантовые технологии»

Для решения дефицита кадров и повышения востребованности выпускников вузов в бизнесе МИСИС запустит специализированную программу «Индустриальные квантовые технологии». Об этом CNews сообщили представители МИСИС.

Программа разрабатывается при поддержке и участии коммерческих компаний. По словам директора Института физики и квантовой инженерии Алексея Федорова, квантовая физика уже прошла большой путь от научной дисциплины до создания первых технологий, но для перехода на следующий этап, когда эти технологии будут внедряться в бизнес, необходимы новые специалисты. Они должны не только понимать, как работает квантовый компьютер или другие разработки ученых, но и знать, как их применить для решения практических бизнес-задач.

«Мы видим необходимость создания новых образовательных программ, в рамках которых можно готовить специалистов по внедрению, поэтому и со следующего года запускается программа «Индустриальные квантовые технологии», – сказал Алексей Федоров. – Это совместный проект с рядом наших индустриальных партнеров, что особенно важно в контексте «Экономики данных». Потому что без взаимодействия образовательной среды с заказчиками сделать эту программу не получится. А студенты должны приходить и понимать, что обучение будет интересно, а их знания востребованы, когда они начнут искать работу».

По словам генерального директора АНО «Цифровая экономика» Сергея Плуготаренко, на это повлияло и пандемия 2020 г., которая заставила ускорить цифровую трансформацию, и массовый исход западных вендоров в 2022. После этого существенно возросли темпы импортозамещения, появилось множество отечественных ИТ-решений, которые также должны внедряться и поддерживаться айтишниками.

«Что делать для устранения дефицита? Привлекать бизнес, донастраивать вузы и пытаться в обучении специалистов делать большую ставку на знания, которые нужны бизнесу», – сказал Плуготаренко.

«Необходимо как можно теснее осуществлять коллаборацию отрасли, если мы говорим про ИТ, про цифру, и образования, – сказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. – Для этого вокруг каждого из вузов, занимающихся подготовкой ИТ-специалистов, цифровых кадров, необходимо формировать консорциумы из компаний, из лидеров рынка, связанных с тематикой вуза. С тем, чтобы эти отраслевые игроки заранее готовили специалистов под себя, чтобы самым активным образом вовлекались в образовательный процесс, чтобы они участвовали в жизни и работе вузов».