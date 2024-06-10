Директором «МегаФона» в Пермском крае стал Андрей Шмалев

На новой позиции Андрей Шмалев будет отвечать за эффективное взаимодействие с партнерами, расширение каналов дистрибуции, в том числе развитие розничной сети «МегаФона» и Yota, увеличение доли рынка и рост числа клиентов в массовом и корпоративном сегментах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Важными направлениями работы станут наращивание технологического лидерства в регионе, внедрение клиентоцентричного подхода в бизнес-процессы компании, реализация инфраструктурных проектов в сфере информационной безопасности, облачных технологий, аналитики big data для предприятий Прикамья и государственных заказчиков.

«Пермский край известен не только как важный промышленный центр страны. Здесь проходят культурные мероприятия российского и международного уровня, которые привлекают посетителей из различных регионов. Наша задача как мобильного оператора №1 в стране предоставлять высокий уровень сервиса жителям и гостям Пермского края, а также принимать активное участие в цифровизации региона и внедрять высокотехнологичные услуги, – отметил директор по региональному развитию «МегаФона» в Центре и на Урале Михаил Молотков. – У Андрея есть глубокое понимание механики работы на региональных телеком-рынках и большой опыт взаимодействия с партнерами, которые помогут достичь поставленных перед ним амбициозных целей».

Андрей Шмалев окончил Мурманский государственный технический университет (сейчас Мурманский арктический университет), получил степень MBA в РАНХиГС. Имеет 15-летний опыт работы в телекоммуникационной отрасли на руководящих должностях в Дальневосточном, Северо-Западном и Уральском округах. До назначения в Пермский край возглавлял бизнес «МегаФона» в Новгородской области.

Павел Фомин, ранее отвечавший за работу оператора в регионе, назначен директором «МегаФона» в Воронежской области.