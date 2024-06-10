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E-Promo Group начала тестировать ИИ на собеседованиях

В рекламной группе E-Promo Group запущен пилотный проект по первичной оценке кандидатов с помощью нейросети. ИИ-инструмент будет анализировать текстовые и аудиодиалоги рекрутеров и кандидатов и делать выводы, насколько компетенции соискателей соответствуют задачам и критериям позиций в компании.

ИИ расшифровывает диалог в текст, готовит протокол встречи и резюмирует договоренности. Кроме этого, нейросеть анализирует голос и то, насколько уверенно кандидаты отвечают, делают ли они длительные паузы, в какие моменты сомневаются. Диалоги анализируются на основе определенных промптов, в которые рекрутеры могут включать релевантные для вакансии софт-, хард-скиллы и другие важные параметры. В результате нейросеть сможет сделать вывод, например, о соблюдении дедлайнов, вовлеченности и других качествах кандидатов.

Цель пилота – принятие более объективных решений в процессе подбора персонала и сокращение времени рекрутеров на формирование резюме встреч. В эксперименте могут принять участие до 60 человек. Именно такое количество соискателей обычно собеседуют в компании в течение месяца. Однако количество участников зависит оттого, сколько из них будут готовы дать согласие на обработку данных нейросетью.

Результаты пилота будут оценивать по динамике эффективности рекрутеров – времени, которое они тратят на подбор при помощи нейросети и без нее. Ожидается, что благодаря нейросети удастся экономить ежемесячно 120 часов для всех специалистов HR департамента. Кроме этого, будущие руководители кандидатов и эксперты компании проанализируют качество обратной связи от ИИ на финальных этапах собеседований и конверсию кандидатов-финалистов в офферы.

«В долгосрочной перспективе компания оценит долю кандидатов, прошедших испытательный срок, и на основе этого сделает вывод, насколько нейросеть помогла избежать ошибок при подборе. Текучесть персонала во время первых трех месяцев работы обычно связана с тем, что при приеме мотивация кандидата не была понята в должной мере. Более глубокое выяснение мотивационных драйверов на всех этапах рекрутмента позволяет понимать, что действительно вдохновляет сотрудников», – сказала Кристина Абрамова, руководитель отдела подбора персонала E-Promo Group.

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