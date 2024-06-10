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НКК защитит инвестиции в комплексную безопасность в сотрудничестве с ведущим страховщиком России

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) подписала меморандум о стратегическом партнерстве со «Страховым Домом ВСК». Цель сотрудничества – снижение рисков при развитии и расширении НКК, а также повышение качества страхования проектов в сфере комплексной промышленной безопасности. Об этом CNews сообщили представители НКК.

Меморандум о стратегическом партнерстве подписали генеральный директор «Страхового Дома ВСК» Александр Тарновский и генеральный директор НКК Евгений Закрепин. В рамках соглашения компании будут совместно вырабатывать решения по страхованию рисков, возникающих при реализации инвестиционных проектов в сфере комплексной промышленной, компьютерной и цифровой безопасности. Стороны намерены консультировать, всесторонне поддерживать друг друга, обмениваться опытом и совместно искать пути решения возникающих локальных задач.

«Реализация проектов в сфере комплексного обеспечения безопасности связана с привлечением большого числа ресурсов, компетенций и бизнес-юнитов. Наша задача – защитить имущественные ценности, дать нашим партнерам и клиентам гарантии, что их усилия и вложения дадут целевой бизнес-эффект. Мы обеспечим эту защищенность в сотрудничестве с одним из сильнейших игроков страхового рынка России. В рамках нашего партнерства мы будем применять и развивать передовые инструменты страхования, которые обеспечат надежную финансовую защиту материальных и нематериальных активов», – сказал Евгений Закрепин.

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