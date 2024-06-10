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С начала 2024 г. предприниматели воспользовались сервисом «Московский инвестор» более 500 раз

Электронный сервис был запущен в 2020 г. для оперативного взаимодействия предпринимателей с органами исполнительной власти Москвы. Всего за период с начала 2023 г. до текущего момента инвесторы воспользовались платформой более 1,5 тыс. раз. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«С помощью сервиса «Московский инвестор» предприниматели могут направлять органам власти предложения по развитию инвестиционного потенциала и улучшению инвестиционного климата столицы. В 2023-2024 гг. они воспользовались сервисом более 1,5 тыс. раз. Решено более 1 тыс. проблемных вопросов, что способствовало улучшению инвестиционного климата в Москве», – сказал Владислав Овчинский.

Сервис «Московский инвестор» признан одной из лучших практик развития предпринимательства по версии Агентства стратегических инициатив. С его помощью инвесторы могут получить помощь в вопросах, связанных с мерами поддержки города, торгами, заключением офсетных контрактов и другие. Специалисты помогают пользователям в решении возникающих проблем в срок от 4 до 10 дней.

Так, в 2024 г. при помощи сервиса «Московский инвестор» был урегулирован спор с Федеральной налоговой службой по вопросу уплаты обеспечительного платежа по налогу на сверхприбыль, а также в течение семи дней получено решение по согласованию проекта межевания земельного участка Департаментом городского имущества города Москвы.

Воспользоваться сервисом «Московский инвестор» может каждый желающий. Чтобы отправить сообщение, необходимо пройти регистрацию на сайте investmoscow.ru, определиться с темой вопроса и заполнить предложенную форму.

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