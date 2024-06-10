«СКБ Контур» поможет университету ИТМО готовить высококвалифицированные кадры ​

«СКБ Контур» и университет ИТМО сотрудничают не один год. Вместе они создают научные проекты, готовят бизнес-команды и руководителей. Новое соглашение поможет усилить подготовку кадров, а также внедрить в процесс обучения новые научные механизмы. Студенты ИТМО будут проходить практику в «СКБ Контур». Специалисты компании буду участвовать в обучении молодых кадров. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и ректор ИТМО Владимир Васильев.

Михаил Сродных: генеральный директор «СКБ Контур»: «Контур уделяет большое внимание подготовке будущих профессионалов. В этом нам очень помогает университет ИТМО, который является одним из ведущих научно-исследовательских университетов России. У нас уже есть совместный проект по подготовке эффективных бизнес-команд и руководителей, мы начали его реализацию в сентябре 2023 г. За истекший учебный год эта программа показала свою востребованность и создала условия для того, чтобы лучших студентов совсем скоро пригласить на стажировку в Контур».