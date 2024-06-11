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ДОМ.РФ стал индустриальным партнером Университета МИСИС

ДОМ.РФ и Университет МИСИС заключили соглашение о сотрудничестве в рамках реализации программ бакалавриата и магистратуры по технологиям информационного моделирования (ТИМ). Вместе стороны займутся подготовкой квалифицированных ТИМ-специалистов для повышения уровня цифровой зрелости строительной отрасли.

В образовательную программу будут включены методические материалы, разработанные экспертами Центра компетенции по ТИМ и цифровизации строительства ДОМ.РФ. Также студенты приобретут практические навыки работы с отечественной ТИМ-платформой «Цифровой контроль строительства» (ЦКС), разработанной ДОМ.РФ.

«У ДОМ.РФ налажены отношения с ведущими вузами страны, и мы рады, что Университет МИСИС стал нашим партнером. Совместно будем работать над совершенствованием программ обучения по запросам бизнеса и трудоустройством студентов в ведущие компании. Вместе с тем, прикладным навыкам работы с цифровыми моделями на базе софта от ДОМ.РФ будут обучены не менее 600 студентов вуза», — прокомментировал директор по цифровизации жилищной сферы ДОМ.РФ Александр Лукьянов.

ЦКС — это решение, созданное ДОМ.РФ для управления строительными проектами, работы с документами и информационными моделями. Оно позволяет застройщику получать качественные и достоверные исходные данные об объекте строительства, без которых невозможно управление процессами. Девелоперы с помощью ЦКС могут контролировать актуальность документации по проекту и соответствие полученной трёхмерной модели заданию на проектирование. ЦКС внесён в реестр отечественного ПО Минцифры РФ, а также включен правительственной комиссией в состав Индустриального центра компетенций «Строительство» по импортозамещению.

«Кафедра автоматизированного проектирования и дизайна Университета МИСИС целенаправленно привлекает к реализации образовательных программ лучших вендоров из индустрии для разработки совместных образовательных программ, формирования актуальных навыков у обучающихся и выращивания востребованных специалистов, готовых на раннем этапе интегрироваться в рабочие процессы и становиться частью профессионального сообщества», — отметил к.т.н., заведующий кафедрой автоматизиро-ванного проектирования и дизайна Евгений Коржов.

Справочно:

НИТУ МИСИС — ведущий вуз страны в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов. Университет входит в группу лидеров федеральной программы «Приоритет-2030» в рамках базовой и специальной части «Исследовательское лидерство».

erid:erid: LjN8Jvy7RРекламодатель: АО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614 / 1027700262270Сайт: www.domrf.ru

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