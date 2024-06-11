ЦОД «под ключ» - комплексное решение от High Energy и Axoft

Компания High Energy (ООО «ЭнергоТех») и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft пришли к соглашению о взаимном сотрудничестве в части проектирования и строительства дата-центров. Об этом CNews сообщили представители High Energy.

Сотрудничество «ЭнергоТех» (High Energy) и Axoft позволит обеим компаниям укрепить свои позиции и предлагать заказчикам комплексные решения, охватывающее все этапы от разработки, строительства, поставки оборудования и систем автоматизированного управления до передачи дата-центра в эксплуатацию.

«ЭнергоТех» имеет опыт в сфере проектирования и строительства ЦОД, систем резервного и гарантированного электроснабжения ключевых потребителей, соответствующих действующим российским стандартам и уровням надежности по классификации Uptime Institute, а также обеспечивающих работу инженерной инфраструктуры и всего объекта в целом.

Axoft, ИТ-дистрибьютор, способен в текущих условиях антироссийских санкций реализовать практически любой запрос в части поставки и сервиса hardware и software решений для ЦОД различной мощности.

«Данное сотрудничество позволит расширить наш продуктовый портфель и предложить существующим и новым партнерам и заказчикам более широкую линейку оборудования, техническую экспертизу и реализацию комплексных проектов с использованием проверенного оборудования отечественных и зарубежных производителей», – сказал Алексей Волков, менеджер по развитию бизнеса компании Axoft.

«В последнее время мы видим увеличение запросов со стороны заказчиков на комплексную реализацию проектов: от выбора площадки под строительство – до передачи в эксплуатацию оснащенного оборудованием объекта. Совместное использование компетенций «ЭнергоТех» и компетенций Axoft, партнерские отношения обеих компаний с ведущими российскими производителями и вендорами из дружественных стран – все это дает синергию и позволит нам реализовывать самые амбициозные проекты не только в отрасли ЦОД», – отметил Игорь Голубков, заместитель директора по проектированию ООО «ЭнергоТех».