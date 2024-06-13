MONT предложит партнерам модуль управления секретами ЦУП 2.0 от «АТ Консалтинг»

«АТ Консалтинг» (входит в «Росатом») и MONT подписали соглашение о сотрудничестве. Дистрибьютор будет продвигать на рынке инновационный продукт «АТ Консалтинг» – систему управления секретами и паролями ЦУП 2.0. Партнерство включает лицензионный договор и договор поставки. Об этом CNews сообщили представители «АТ Консалтинг».

Модуль управления секретами ЦУП 2.0 — собственная разработка «АТ Консалтинг», входит в реестр отечественного ПО. Система обеспечивает безопасное хранение и распространение секретов (SSH-ключей, API-токенов, сертификатов, технических учетных записей и пр.), а также гарантирует контроль использования доступов в сложной ИТ-инфраструктуре. Решение позволяет наладить в организации автоматизированную ротацию секретов без участия специалистов эксплуатации.

Соглашение о сотрудничестве «АТ Консалтинг» и MONT включает в себя два договора: лицензионный и на поставку. Первый дает право дистрибьютору распространять лицензии на использование ЦУП 2.0, второй — распространять сертификаты техподдержки, которая включает консультирование, обновление ПО, решение инцидентов и устранение уязвимостей. Также в рамках договора поставок принимаются запросы от клиентов на совершенствование функциональности продукта.

MONT – дистрибьютор программного обеспечения. Продуктовый портфель MONT включает как давно и хорошо известное ПО, так и решения от совсем молодых и перспективных игроков рынка. Сотрудничество «АТ Консалтинг» и MONT позволит выстроить работу по продвижению модуля управления секретами ЦУП 2.0.

Планируется внедрять решение в крупных государственных и коммерческих структурах, банковском секторе, телекоме – то есть в тех сферах, где сегодня остро стоит вопрос защиты от киберугроз. Большим преимуществом продукта является его соответствие (по рекомендации Банка России) ГОСТу 57580.1-2017, который регулирует безопасность финансовых операций.

«MONT завоевал репутацию надежного и эффективного партнера. Нам как вендору важно работать с лидерами рынка и соответствовать высоким стандартам. Соглашение позволит команде «АТ Консалтинг» сосредоточиться на развитии продукта, доверяя дистрибьютору его продвижение. Мы рассчитываем на расширение каналов сбыта и увеличение числа успешных сделок. Планируем регулярно устраивать презентации ЦУП 2.0 для партнеров MONT, принимать участие в различных маркетинговых мероприятиях, собирать обратную связь, что поможет нам создавать еще более эффективное ПО и предлагать качественный сервис пользователям наших решений», — сказал Денис Ковалев, директор направления информационной безопасности «АТ Консалтинг» («Росатом»).

«Угрозы в сфере информационной безопасности сегодня беспрецедентно растут, так что партнерство с «АТ Консалтинг» как никогда своевременно и актуально. MONT расширяет портфель своих услуг и теперь может предлагать партнерам импортонезависимый продукт класса Secret Management. Мы уверены в том, что наша совместная работа позволит значительно укрепить позиции отечественного ПО на российском рынке», — отметил Михаил Шамарин, директор корпоративных решений компании MONT.