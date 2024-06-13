CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет E-commerce Веб-сервисы Ритейл Логистика Розница
|

Московские продавцы «Яндекс Маркета» получили девять новых точек для отгрузки товаров

«Яндекс Маркет» открыл девять новых пунктов приема товаров для продавцов из Москвы в Перово, Отрадном, Текстильщиках, Савеловском, Южных Воротах и других районах. Теперь предприниматели с небольшими партиями смогут сократить издержки на транспортировку и оперативно пополнять запасы товаров на фулфилмент-центре площадки. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета»

«Мы продолжаем развивать сеть транзитных маршрутов из Москвы в наш флагманский фулфилмент-центр в Софьине. Только за эту весну у нас появилось более двадцати новых направлений транзитных маршрутов по всей России, сейчас запустили еще девять точек приема в Москве и планируем расширяться дальше. Таким образом мы уменьшаем транспортную нагрузку на склады «Маркета» и даем возможность продавцам расширить локальные продажи и не заботиться о поиске перевозчика для самостоятельной доставки товаров», – сказал операционный директор «Яндекс Маркета» Александр Костин.

В новые пункты можно отгрузить до 20 коробок весом до 20 килограмм каждая. Полный список адресов и время работы можно найти в личном кабинете продавца «Яндекс Маркета».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Зарплаты российских ИТ-шников растут гигантскими темпами. Наибольшая прибавка – у тестировщиков и 1С-разработчиков

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Российский завод выходит на производство 1 млн чипов в месяц за счет авиации и «умных» электросчетчиков

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор Acer TravelMate P6: серьезный ноутбук для серьезных задач

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G — фотовызов 2024

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024