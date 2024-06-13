СЕНЛА расскажет на CNews FORUM как сократить 23% затрат на разработку ПО и за 2 месяца масштабировать технологическую экспертизу

СЕНЛА расскажет на CNews FORUM как сократить 23% затрат на разработку ПО и за 2 месяца масштабировать технологическую экспертизу.

Конкуренция за экспертные кадры, риски оценки времени проектов и трудно прогнозируемые бюджетные издержки – это ключевые барьеры среднего и крупного бизнеса на пути к эффективной цифровой трансформации.

Приоритет СЕНЛА – помочь бизнесу в реализации выигрышных стратегий, предоставляя высококвалифицированные ресурсы для оперативного выполнения задач и снижения стоимости внедрения автоматизированных систем и новых бизнес-линий.

Проблемы, которые решает компания:

Длительный и нестабильный процесс стаффинга

Высокий риск неэффективного онбординга

Несбалансированность команд, и, как итог, низкая мотивация сотрудников

Отсутствие бэкапа ключевых кадров и системы передачи знаний

Риск потери специалистов без четкого плана карьерного развития

Нарушение корпоративных правил безопасности

Невозможность прогнозирования бюджетов.

С 2012 года СЕНЛА накопила внушительный опыт в проектном управлении, аналитике, проектировании, разработке и тестировании ПО. 700+ инженеров из 5 городов России реализовали более 350 проектов для таких компаний, как СберБанк, ВТБ, Альфа-Банк, Яндекс, ОТП Банк, МТС, S7, VK, Газпром нефть, Росгосстрах, АльфаСтрахование, Лига Ставок. Как результат, компания снизила стоимость цифровой трансформации в среднем на 23% в годовом выражении.

«Участие в форуме для нас – это возможность показать на реальных примерах среднего и крупного бизнеса, как реализовывать выверенный подход к ускорению цифровой трансформации с правильным партнером. В СЕНЛА мы предлагаем нашим клиентам не просто ИТ-аутсорсинг, а устойчивое технологическое развитие. Мы полагаемся исключительно на инвестиции в рост новых технологических кадров России, ежегодно обучая и подготавливая порядка 200 специалистов. Их знания и мотивация гарантируют качественную реализацию самых ответственных задач и непрерывность сервиса, позволяя эффективно интегрироваться в процессы наших корпоративных клиентов», – отмечает Игорь Данилов, генеральный директор компании «СЕНЛА».

На выставочном стенде в секции «Цифровая трансформация» эксперты СЕНЛА расскажут, как технологическая компания эффективно решает задачи уверенного роста бизнеса в рамках проектов разработки ПО.