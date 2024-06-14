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ИТ-специалисты улучшат Soft Skills с помощью новых образовательных программ

Представители НОШ «Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект» рассказали о новых образовательных программах, которые позволят ИТ-специалистам улучшить свои навыки коммуникации и работы в команде, используя базовые психологические практики.

Спрос на ИТ-специалистов стремительно растет, и сегодня работодатели при устройстве на работу обращают внимание не только на технические знания, но и на Soft Skills - умение строить коммуникацию внутри команды и с клиентами, решать конфликты и управлять стрессом. Для развития этих навыков разработаны новые образовательные программы, которые позволят ИТ-специалистам стать более успешными и эффективными в своей профессии. Об этом CNews сообщили представители МГУ.

«Soft Skills играют ключевую роль в современной профессиональной среде, особенно в ИТ-индустрии. Наши программы предлагают практические инструменты и методики, которые помогут специалистам улучшить свои навыки коммуникации, управления временем и решения проблем в команде», - сказал профессор кафедры вычислительной математики механико-математического факультета МГУ Михаил Кумсков.

Новые образовательные программы разработаны с учетом основных психологических принципов работы в команде. Они включают в себя четыре модуля, позволяющих улучшить навыки эффективного общения, решения проблем, проведения переговоров и создания презентаций.

Использование базовых психологических практик в образовательных программах позволяет ИТ-специалистам значительно повысить свою профессиональную компетентность и успешно справляться с вызовами современного рынка труда.

Новые образовательные программы открывают перед ИТ-специалистами широкие возможности для развития Soft Skills, что поможет им стать более востребованными на рынке труда и достигнуть новых высот в карьере.

Эти предложения были сделаны для Ташкентского филиала МГУ и для чтения психологами и на факультете Прикладной Математики филиала.

Новые образовательные программы станут важным шагом в развитии профессиональных навыков ИТ-специалистов и помогут им успешно адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка труда.

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