Ключевые руководители из АНО РСВ и «Почты России» перешли в онлайн-экспедитор ФУРА

В команде ФУРА, экосистемы цифровых продуктов и решений для индустрии грузоперевозок, произошли важные изменения: Алексей Первенцев занял пост заместителя генерального директора, а Александра Зиновкина была назначена руководителем направления продаж. Об этом CNews сообщили представители ФУРА.

Алексей Первенцев более 10 лет руководил HR-направлением в крупных российских компаниях, таких как ПАО «ВТБ», АО «ДОМ.РФ» и ГК «Спортмастер». Присоединился к команде президентской платформы «Россия — страна возможностей», стал заместителем генерального директора, в этом статусе отвечал за работу кадрового агентства.

С июня 2023 г. Алексей сотрудничал с ФУРА в формате проектной занятости, помогал выстраивать операционные функции и формировать команды. С мая 2024 г. он занимает должность заместителя генерального директора компании ФУРА. В компании он отвечает за ИТ и аналитику, а также за разработку и продвижение на рынке ИТ-продуктов компании.

«Мы уже сделали два не имеющих аналогов на рынке продукта: “ФУРА.Пульс” — первый в России сервис по аналитике больших данных о грузовых перевозках для глобального управления логистикой, и “Автоторги” — интегратор предложений перевозчиков, позволяющий автоматически подобрать наиболее выгодный вариант сделки, исходя из параметров запроса грузоотправителя. Мои ближайшие задачи в компании — вывести их масштабно на рынок в этом году и сделать третий продукт, “Виртуального логиста”. Я не впервые создаю ИТ-продукт с нуля, и этот процесс максимально меня заряжает», — сказал заместитель генерального директора ФУРА Алексей Первенцев.

Александра Зиновкина последние 10 лет успешно руководила направлением продаж в сферах телеком, ИТ, логистики. Строила карьеру в таких компаниях как «Билайн», «Эр-Телеком Холдинг», «Манго-Телеком», с 2020 г. была частью коллектива «Почты России» в должности территориального управляющего по электронной коммерции в Москве.

Ранее Александра запускала с нуля и развивала действующие отделы продаж В2С- и В2В-направлений. Формировала и реализовывала стратегию по привлечению и развитию бизнеса в зависимости от специфики отрасли и целей компаний.

Сейчас она руководит направлением продаж в компании ФУРА и организовывает работу отдела по привлечению новых клиентов на услуги по крупнотоннажным автомобильным грузоперевозкам по всей России, а также формирует направление продаж и обеспечивает выход на рынок услуги экосистемы цифровых продуктов и решений для индустрии грузоперевозок.

«ФУРА — компания, которая цифровизирует рынок логистики и меняет его, с крутой командой профессионалов и развитой корпоративной культурой. И вот поэтому, присоединившись к этой компании, получаешь возможность повлиять на целый рынок логистики, изменить его к лучшему», — сказала Александра Зиновкина, руководитель отдела продаж компании ФУРА.