Sellty выпустили обновление: оно позволит производителям сократить цикл сделки с контрагентами

Sellty выпустили глобальное обновление платформы, функциональность которой позволит производителям и оптовикам сократить цикл сделки, объем рутинных операций менеджеров, а также повысить качество клиентского опыта конечных контрагентов. Среди новых функций — автоматическое формирование коммерческих предложений, отображение нескольких цен, проверка документов к товарам и другие.

В основу обновленной функциональности легла систематическая работа с обратной связью пользователей платформы. Команда регулярно проводит интервью с клиентами и исследует потребности их бизнеса. Результаты опросов позволили сформулировать и внедрить в платформу ряд востребованных функций. Так, на платформе автоматизировали создание коммерческих предложений: теперь их можно сформировать одним кликом прямо из состава корзины.

Еще появился инструмент отображения нескольких цен на товары в каталоге: например, индивидуальной, минимальной розничной, рекомендуемой розничной и других. Теперь пользователи сразу видят актуальную для себя стоимость с учетом разницы между закупочной и дополнительной ценой, что позволяет в несколько раз быстрее принимать решения о покупке товаров.

Также оцифровали работу с технологическими документами. Администратор может загружать в онлайн-кабинет сертификаты или паспорта на продукцию, которые теперь автоматически доступны контрагентам в карточке товара и на странице заказа. Ранее на проверку документации могло уйти до нескольких часов: контрагенты вручную искали и проверяли файлы в онлайн-хранилищах.

Платформа Sellty ориентирована на представителей малого и среднего бизнеса, которые хотят предоставлять контрагентам качественный сервис, а также масштабировать бизнес. Задача новой функциональности — еще больше автоматизировать и оптимизировать работу оптовых магазинов с контрагентами и повысить тем самым качество клиентского опыта. На согласование документов, создание коммерческих, оформление доставки теперь требуется несколько минут вместо нескольких часов, что позволяет кратно сократить цикл сделки. Все функции уже доступны на платформе.

«При построении планов по развитию продукта мы ориентируемся и на обратную связь пользователей, и на глобальные стандарты электронной коммерции в B2B. Наша цель, чтобы как можно больше СМБ-компаний смогли протестировать выход в онлайн и автоматизацию продаж без ущерба качеству и без масштабных инвестиций на том уровне, на котором это могут себе позволить enterprise-заказчики. Мы рады видеть, что в результате к нам подключается все больше клиентов из разных сегментов», — комментирует Мария Бар-Бирюкова, основатель Sellty

Клиенты положительно отзываются о внедрении платформы. Так, запуск онлайн-магазина с помощью Sellty позволил компании Veselova Beauty увеличить оборот оптового направления на 20%, а заводу по производству HPL-пластика Sloplast — сократить кадровые издержки, увеличить производительность менеджеров на 20%.

«Мы постоянно тестируем новые гипотезы о том, как наш продукт может приносить больше пользы заказчикам. Цель платформы — облегчить и без того запутанные, сложные процессы сделки в B2B, позволить клиентам быстро протестировать онлайн-канал без траты ресурсов на команду разработчиков, и увеличить объем продаж с его помощью в среднем на 20%. Мы акцентируем внимание именно на автоматизации работы оптового магазина с учетной системой клиентов, а в этом году добавили функцию персонализированных продуктовых рекомендаций на основе ИИ, которые позволяют повысить конверсию в покупку еще на 15-18%. Регулярные опросы и интервью с клиентами позволяют внедрять действительно необходимые функции, которые упрощают ежедневную работу менеджеров всех сторон сделки здесь и сейчас», — комментирует Евгений Лосев, технический директор Sellty.