«ICL Системные технологии» и «Интелпро» объявили о запуске нового направления в области бизнес-аналитики и автоматизации процессов

«ICL Системные технологии» (ГК ICL) и «Интелпро» объявили о запуске совместного центра компетенций аналитических решений для ИТ, ИБ и бизнеса.

Современная обстановка характеризуется стремительным увеличением объемов данных и количества ИБ-инцидентов, что требует оперативного принятия управленческих решений. Новое направление позволит решить задачи с массивными объемами данных для компаний уровня Enterprise. Об этом CNews сообщили представители «ICL Системные технологии».

«Сейчас, как никогда ранее, важно быстро реагировать на изменения и эффективно управлять данными. Мы видим огромный потенциал в автоматизации и бизнес-аналитике для решения этих задач», — отметил Оскар Гадыльшин, руководитель департамента информационных технологий и кибербезопасности, «ICL Системные Технологии».

«ICL Системные технологии» открывает новое направление, которое позволит автоматизировать бизнес-процессы, визуализировать отчеты и создавать динамические дашборды. Аналитики центра компетенций помогут описать критичные процессы компании, разбить на микропроцессы и разработать план по их автоматизации и повышению эффективности. В качестве технологического партнера выбрана компания «Отечественные Интеллектуальные продукты» («Интелпро»), российский разработчик аналитических инструментов. Профессиональные дизайнеры «Интелпро» используют передовые методы инфографики для визуализации корпоративных данных. Внедрение подхода позволит создать единое информационное пространство для отчетов и аналитики, исключая несогласованность данных между отделами. Продукты «Интелпро» позволяют решать конкретные задачи без необходимости внедрения сложных BI-систем, что экономит время и ресурсы.

«Мы уверены, что наши решения помогут значительно повысить эффективность и оперативность в работе с данными», — сказал Артем Медведев, генеральный директор «Интелпро».