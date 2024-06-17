Инструменты для цифровизации девелопмента представили на конференции «ТИМ/BIM в строительстве»

11 июня на площадке ГБУ «Мосстройинформ» состоялась конференция на тему «Цифровые инструменты для развития девелоперского бизнеса Технологии информационного моделирования ТИМ/BIM в строительстве». Сессию организовали ДОМ.РФ и Департамент градостроительной политики города Москвы. На мероприятии эксперты затронули все аспекты применения технологий информационного моделирования на разных этапах строительства и представили новые инструменты для цифровизации отрасли.

1 июля 2024 года ТИМ станет обязательным для застройщиков в многоэтажном долевом строительстве. В связи с этим для всей строительной отрасли России есть необходимость активизировать внедрение информационного моделирования в свою деятельность.

Как отметил Александр Лукьянов, и.о. генерального директора «Цифровые технологии», директор подразделения «Цифровизация жилищной сферы» ДОМ.РФ, технологии информационного моделирования (ТИМ) являются одним из главных инструментов оптимизации и повышения эффективности строительства, признанных на международном уровне. Эти технологии предполагают создание цифровой трёхмерной модели будущего объекта со всей необходимой информацией о нём.

«По оценкам ДОМ.РФ, использование технологий информационного моделирования снижает количество ошибок при проектировании до 80%, точность расчёта объёмов работ повышается в среднем на 45%, ускоряется документооборот, к минимуму сводится „работа с бумагой“ и ошибки из-за человеческого фактора, а за счёт цифровой модели упрощается процесс проектного финансирования. Многие застройщики решили не дожидаться обязательного внедрения и стали использовать цифровые модели в работе по собственной инициативе. Так, 45 субъектов уже применяют ТИМ при строительстве жилья, а в столице этот показатель достигает 84% от всего строящегося жилья. Для эффективного перехода на технологии ТИМ ДОМ.РФ разработал полноценный комплексный пакет продуктов для застройщиков, который включает все этапы: методологию, ПО, интеграцию, обучение, сопровождение», — рассказал Александр Лукьянов.

Центральное место в линейке продуктов ДОМ.РФ по ТИМ занимает облачное решение «Цифровой контроль строительства» (ЦКС). Программное обеспечение на базе системы ЕИСЖС позволяет создать единую ИТ-среду для управления проектами жилищного строительства с применением ТИМ.

«Платформа даёт застройщикам возможность создавать и вести цифровые информационные модели зданий, помогает соблюдать требования законодательства и нормативных документов. Её использование позволяет снизить риски по всему инвестиционно-строительному циклу и сократить издержки управления портфелем проектов. ЦКС включен в Реестр отечественного ПО Минцифры и соответствует международным стандартам, законодательству РФ по информационной безопасности, правилам формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства», — подчеркнул руководитель подразделения «Технологии информационного моделирования» ДОМ.РФ Денис Давыдов. Как отметил эксперт, на базе ДОМ.РФ также открыт Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве, а также создан образовательный курс «ТИМ. Базовый уровень».

Заместитель генерального директора брянского застройщика «ГК Надежда» Виталий Артемчук подчеркнул особую важность работы ДОМ.РФ для небольших региональных застройщиков, которые могут использовать опыт, инструменты и компетенции госкомпании для развития собственных проектов, не тратя время на самостоятельные исследования и внедрение новых инструментов.

О важности методического обеспечения процессов цифровизации строительной отрасли рассказал Кирилл Пчелин, начальник методического отдела управления обеспечения внедрения ТИМ Департамента градостроительной политики Москвы: «Методические рекомендации, которыми занимается Градостроительный комплекс столицы, весьма масштабны и включают целую иерархию документов — от основополагающих до регламентов и методик. На данный момент выпущено 13 документов, в работе еще 2 основополагающих документа, 1 управляющий документ, 8 методик и 7 регламентов».

Благодаря программе реновации, которая стала беспрецедентной и не имеет аналогов в мире, у Москвы есть много возможностей и площадок для внедрения новых технологий. «В 2019 году у нас была сформирована Межведомственная рабочая группа по внедрению ТИМ, и мы начали реализовывать пилотные проекты. Рабочая группа продолжает свою деятельность, все документы, выпускаемые Градостроительным комплексом Москвы, проходят утверждение через Межведомственную рабочую группу. Они поэтапно утверждаются всеми участниками, апробируются внутри ведомства, и получают право на жизнь только после того, как получают одобрение от наших экспертов», — сообщил Кирилл Пчелин.

Конференция прошла в гибридном формате, удалённо к ней присоединились десятки участников из разных регионов страны. По словам модератора Дениса Давыдова, такие конференции уже стали хорошей традицией и будут и дальше проводиться в разных городах России.