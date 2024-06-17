Исследование: россияне, работающие в гибридном формате, реже других испытывают одиночество

Исследование от «СберМаркетинг» показало, что лишь 27% тех, кто чередуют работу из дома и в офисе, испытывают чувство одиночества несколько раз в месяц и чаще, по сравнению с 59% для всего населения. Цель исследования заключалась в выявлении отличий между одинокими людьми и теми, кто не испытывает одиночества слишком часто, с учетом формата работы. Об этом CNews сообщили представители «СберМаркетинг».

Исследование выявило следующую тенденцию: люди, работающие в смешанном формате (удаленка плюс офлайн), реже других чувствуют себя одинокими. Анализ показал, что среди этой группы доля тех, кто испытывает одиночество несколько раз в месяц и чаще, значительно ниже, чем при всех других форматах работы (только удаленка или только офлайн). Это подтверждает, что смешанный формат работы помогает людям соблюдать баланс между социальной активностью и личным временем.

Работа в гибридном формате позволяет сотрудникам компаний видеть коллег и окружающих, что снижает чувство одиночества, а также создает условия для того, чтобы больше времени проводить с близкими. Этот гибкий подход становится все более популярным, поскольку он способствует улучшению эмоционального состояния работников.

У формата удаленки могут быть и свои недостатки. 44% опрошенных отметили, что при работе из дома им недостаточно практического взаимодействия с коллегами (проще что-то обсудить, посоветоваться, быть в курсе рабочих новостей). 39% респондентов признались, что им не хватает присутствия других людей рядом во время работы из дома. Это подчеркивает важность личного взаимодействия даже в условиях удаленной работы.

Онлайн-коммуникации стали важной частью рабочего процесса. 50% респондентов считают, что онлайн-общение полностью заменяет личные встречи, что показывает, насколько сильно общество адаптировалось к новым условиям за последние годы. Менее оптимистичны в этом отношении те, кто работает офлайн: 34% из них считают, что онлайн-коммуникация не заменяет встречи вживую.

«По данным «Работа.ру», в текущем году 60% российских компаний предоставляют сотрудникам возможность работать удаленно, 32% из них предлагают гибридный формат работы, а 28% — полностью удаленный. При гибриде требуется обеспечивать возможность спонтанной коммуникации, планировать неформальные встречи, в офисные дни закладывать время не только на совещания, но и на работу, во время которой коллеги могут пообщаться лицом к лицу. А также 63% опрошенных представителей бизнеса наблюдают за психологическим здоровьем своих сотрудников. 41% из них постоянно общаются с сотрудниками, чтобы понять их эмоциональное состояние. В 17% случаев HR-специалисты разговаривают с сотрудниками в личной беседе. 5% организаций используют внутреннее анкетирование, – сказала Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».

«При этом 81% опрошенных нами россиян хотели бы перейти на удаленную работу на лето. Среди них чаще всего встречались работники финансовой отрасли (91%), IT-специалисты (90%) и сотрудники сферы образования (85%). Основным мотивом для перехода на удаленку стала возможность самостоятельно распоряжаться своим временем (67%). На втором месте по популярности оказалась экономия времени на дорогу до работы (59%), на третьем — отсутствие трат на поездки и питание (48%)», – продолжила эксперт.

Методология

Исследование было проведено в мае 2024 г. на репрезентативной выборке, соответствующей полу и возрасту населения России старше 18 лет. Метод исследования — опрос, в котором респондентам необходимо было оценить, как часто они испытывают чувство одиночества. В опросе приняли участие 600 респондентов. На основе ответов участники были разделены на две группы: те, кто чувствует себя одинокими несколько раз в год и реже, и те, кто испытывает одиночество несколько раз в месяц и чаще.