«Магнит Маркет» объявляет о запуске в Москве

Маркетплейс «Магнит Маркет» (входит в группу компаний «Магнит») объявляет об официальном начале работы в Москве и запускает маркетинговую кампанию для привлечения покупателей. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Первые тестовые пункты выдачи заказов «Магнит Маркета» в Москве были открыты в конце марта 2024 г. В настоящее время сеть ПВЗ маркетплейса в столице объединяет более 300 точек. До конца лета 2024 г. их количество планируется увеличить до тысячи.

Пункты выдачи заказов «Магнит Маркета» открываются в магазинах розничной сети «Магнит» форматов «у дома» и дрогери. Это позволяет покупателям получать заказанные на маркетплейсе товары в удобной локации, совмещая этот процесс с походом в магазин. «Магнит» же привлекает дополнительный трафик в свои магазины, что положительно влияет на их результаты.

Константин Измайлов, генеральный директор маркетплейса «Магнит Маркет»: «Москва – приоритетный регион для нас в 2024 г. Уровень конкуренции между маркетплейсами здесь высок, но наша задача стать удобным инструментом онлайн-покупок в первую очередь для аудитории магазинов «Магнит». Свыше 80 млн человек по всей стране покупают продукты и косметику именно в них. Мы уверены, что системная работа над ассортиментом, сетью ПВЗ и качеством сервиса позволит сделать «Магнит Маркет» маркетплейсом первого выбора для этой аудитории».

Сеть ПВЗ «Магнит Маркета» в настоящее время объединяет свыше 1200 точек в 126 городах, включая Казань, Самару, Уфу, Нижний Новгород и др.