«Московская техническая школа» открыла три курса по направлению «Технологии связи»

«Московская техническая школа» («МТШ») совместно с Национальным исследовательским университетом «Московский энергетический институт» (НИУ «МЭИ») разработала три новые программы в рамках направления «Технологии связи». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Поддержка промышленного сектора Москвы включает сегодня обширный набор финансовых и нефинансовых инструментов. Помимо инвесткредитов, предоставления субсидий и целевых займов, город помогает развивать кадровый потенциал производственных компаний столицы. В приоритете высокотехнологичные предприятия, использующие искусственный интеллект, роботов, а также современные телекоммуникационные решения. Для развития компетенций столичных промышленников в отрасли информационных технологий “Московская техническая школа” предлагает обучение в рамках направления “Технологии связи”. Недавно его перечень пополнился тремя курсами, разработанными совместно с Национальным исследовательским университетом “МЭИ”», — сказал Владислав Овчинский.

Очная программа повышения квалификации «Современная элементная база средств беспроводной связи» создана для инженеров-конструкторов, схемотехников и технологов, занятых на предприятиях приборостроения. После прохождения обучения слушатели будут ориентироваться в номенклатуре электрорадиоизделий отечественного и зарубежного производства, познакомятся с их техническими особенностями, а также смогут импортозамещать их для средств беспроводной связи. Курс рассчитан на 72 часа, обучение будет проводиться на современном оборудовании.

Курс «Модельно-ориентированное проектирование радиотехнических систем» рассчитан на инженеров в сфере радиотехники, в частности радиолокации, радионавигации и систем связи. Специалисты освоят навыки модельно-ориентированного проектирования радиотехнических систем. Курс рассчитан на 54 часа и будет проходить в очно-дистанционном формате.

Для специалистов в области проектирования и конструирования радиоэлектронной аппаратуры создан курс «Высокоскоростные интерфейсы передачи данных». Слушатели освоят работу с высокоскоростными интерфейсами передачи данных, применяемыми в аппаратуре общего и специального назначения. Курс, рассчитанный на 32 часа, пройдет в очно-дистанционном формате.

«Курс позволит слушателям разобраться в вопросах передачи данных в современной электронной аппаратуре. В нем рассматриваются различные виды проводных интерфейсов, области их применения и особенности аппаратных реализаций. Слушатели повысят компетенции по проектированию линий управления и шин передачи данных», — отметил заведующий кафедрой формирования и обработки радиосигналов НИУ «МЭИ» Павел Остапенков.

Ранее Сергей Собянин отметил, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы помочь промышленности решить вопрос дефицита сотрудников, столичное правительство в 2021 г. совместно с ведущими техническими вузами и компаниями создало проект «Московская техническая школа». Он призван повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые развивают промышленный потенциал города и оптимизируют производственные процессы.