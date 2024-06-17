ПАО «Софтлайн» объявляет об открытии окна реализации оферты о приобретении акций компании по фиксированной цене для участников SPO

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о начале периода акцепта оферты о возможности приобретения акций ПАО «Софтлайн» по фиксированной цене 140 руб. за одну акцию для участников SPO, завершившегося в декабре 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

С момента SPO акции компании прибавили в цене около 22%.

Ключевые параметры оферты

С 10-00 17 июня 2024 г. по 18-30 20 июня 2024 г. (время московское) инвесторы, принявшие участие во вторичном размещении акций ПАО «Софтлайн» в декабре 2023 г., смогут подать заявки на приобретение дополнительных акций компании по цене SPO на основании ранее опубликованной оферты. Заявки, отвечающие критериям Оферты, будут удовлетворены 21 июня 2024 г.

В рамках предложения инвестор-участник SPO получает возможность купить 10 акций компании на каждые 40 акций, купленных в рамках SPO, по цене SPO — 140 руб. за одну акцию ПАО «Софтлайн». Цена приобретения акций в рамках оферты не зависит от текущих рыночных котировок.

Максимальное количество акций, в отношении которых может быть осуществлен акцепт в течение периода акцепта, определяется с точностью до одного биржевого лота с округлением расчетного числа в меньшую сторону до ближайшего количества акций, кратного количеству акций, составляющему стандартный биржевой лот для торговли в режиме основных торгов, установленный ПАО «Московская Биржа» на момент начала периода акцепта.

Оферентом в рамках предложения является ООО «Софтлайн Проекты», 100% дочернее предприятие ПАО «Софтлайн»

Для реализации Оферты инвесторы могут подать заявку в срок, который будет установлен и доведен до их сведения брокером, но не позднее 18-30 мск 20 июня 2024 г. Вопросы, связанные с условиями оферты или подачей заявок, необходимо адресовать брокеру через каналы клиентской поддержки в рамках обозначенного срока приема заявок по оферте.

Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами ПАО «Софтлайн»: «Мы рады, что предложение в рамках завершившегося ранее SPO является крайне выгодным для всех участников SPO и дает нашим акционерам получить дополнительный доход от инвестиций в наш бизнес. Мы, безусловно, также заинтересованы в том, чтобы как можно большее количество участников вторичного предложения реализовали свои права в рамках данного предложения, увеличив, таким образом, количество акций ПАО «Софтлайн», находящихся в свободном обращении. При этом компания получит дополнительный капитал для ускоренного развития бизнеса».