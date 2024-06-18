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«Биржа ИБ и IT-стартапов»: стартовал обновленный проект от «Делового Петербурга» и «Газинформсервиса»

С 17 июня по 16 августа проходит отбор среди конкурсантов «Биржи ИБ и IT-стартапов». Чтобы принять участие требуется лишь заполнить заявку. Победитель получит на реализацию проекта 1 млн рублей.

В 2023 году совместный проект «Делового Петербурга» и компании «Газинформсервис» привлек внимание 262 руководителей стартапов, а также многих экспертов из разных сфер деятельности и инвесторов. В 2024 организаторы решили сделать акцент на кибербезопасности. Победитель получит на реализацию своего проекта в этой сфере 1 млн рублей.

Чтобы принять участие – нужно заполнить заявку. Главное условие — должен быть прототип или минимально жизнеспособный продукт (MVP). Далее, после экспертного отбора и питч-сессии – определится победитель, имя которого будет объявлено 2 октября, в рамках форума Global Information Security Days 2024.

Эти пара месяцев – в буквальном смысле трамплин для тех, кому нужны инвестиции для проекта, повышение узнаваемости бренда, эффективный нетворкинг, необходимые связи и контакты потенциальных клиентов.

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«Вот уже третий год к ряду мы запускаем проект «Биржа IT-стартапов», только в этом году мы с коллегами из «Делового Петербурга» решили сделать акцент на актуальной теме информационной безопасности и немного скорректировали вектор для участников, – говорит эксперт проекта, начальник Аналитического центра кибербезопасности «Газинформсервиса», к.т.н. Лидия Виткова. – Очевидно, что сегодня инновационные проекты играют ключевую роль в развитии технологий в нашей стране и особое внимание уделяется идеям и проектам в ИТ-области и инфобезе. Актуальность и необходимость подобных активностей подчеркивает тот факт, что в этом году конкурс уже решили поддержать ряд технологических центров РФ и профильных вузов».

О проектах конкурсантов и командах расскажет ведущее деловое издание региона: в газете, на сайте, в соцсетях, ТГ-канале. Ну и конечно, большая часть профессиональных интернет-ресурсов, пишущих на тему кибербезопасности и IT.

Целью организаторов является поиск и поддержка внедрения инновационных и технологических проектов в сфере инфобеза и IT.

Список основных тем этого года связан с кибербезопасностью. Участники могут предложить программные и аппаратные решения по защите IT-инфраструктуры, программные комплексы для защиты рабочих мест и серверов, программные средства для PKI, для контроля и управления доступом в сеть. Полный список направлений конкурса этого года доступен на странице https://bs.dp.ru/.

erid:LjN8KZK16Рекламодатель: ООО «Газинформсервис»ИНН/ОГРН: 7838017968/1047833006099Сайт: https://bs.dp.ru/

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