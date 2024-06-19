IVA Technologies – победитель премии CNews в номинации «ВКС-решение года»

19 июня в рамках «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» состоялось награждение компаний за достижения в области внедрения и развития ИТ-технологий. Платформа IVA MCU, разработанная компанией IVA Technologies, была отмечена наградой «ВКС-решение года».

Платформа IVA MCU – флагманский продукт IVA Technologies для корпоративной видеоконференцсвязи в формате on-premise, предназначенный для безопасного взаимодействия через ВКС и мессенджер IVA Connect. Помимо базовых функций на платформе IVA MCU доступны: возможность выводить на экран неограниченное количество видеоизображений от участников, стенограф, бизнес-ассистент и шумоподавление на основе ИИ, видео- и аудиозапись мероприятий, широкая вариативность мер защиты видеоконференций от нежелательных участников и более тысячи других опций для комфортной совместной работы.

Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies, сказал: «Мы гордимся тем, что наша платформа IVA MCU признана лучшим решением в области видеоконференцсвязи. Эта награда еще раз подтверждает качество нашего продукта и доверие со стороны заказчиков, партнеров и экспертного сообщества. В условиях стабильного роста рынка корпоративных коммуникаций и увеличения роли ВКС-сервисов в укреплении цифрового суверенитета России, мы будем продолжать работать над развитием нашей экосистемы. Мы стремимся, чтобы в будущем IVA Technologies занимала лидерские позиции по качеству, безопасности и надежности своих решений не только на российском рынке и за его пределами».

Помимо победы в премии CNews, заняла первое место в рейтинге CNews Analytics: Крупнейшие поставщики решений для видеоконференцсвязи 2023. Компания удерживает лидирующую позицию в этой категории второй год подряд, возглавив рейтинг 2022 г. и подтвердив своё лидерство по итогам 2023 г.