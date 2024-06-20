«Авито Работа»: спрос работодателей на кадры вырос на 57% за год

Эксперты «Авито Работы» изучили динамику числа вакансий и средних зарплатных предложений весной 2024 г. и определили список сфер, в которых спрос на специалистов и средние предлагаемые заработные платы для новых сотрудников наиболее заметно выросли при сравнении с аналогичным периодом в 2023 г. Согласно данным платформы, этой весной общее количество активных вакансий выросло на 57% по сравнению с предыдущим периодом. Причем наибольший прирост предложений о работе пришелся на специалистов в сфере управления персоналом — спрос работодателей с весны прошлого года вырос в 2,2 раза (+123%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Помимо сферы управления персоналом, весной 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом в 2023 г. наибольшее количество новых вакансий появилось в строительстве (+93%) и производстве (+91%). Среди других сфер с опережающим ростом вакансий можно отметить ИT и телеком (+90%), консультирование (+80%) и страхование (+62%).

Повышение спроса работодателей на квалифицированные кадры сопровождается ростом средних предлагаемых заработных плат для новых сотрудников. В среднем по стране за последний год он составил 11% и достиг 63,13 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день. Важно отметить, что приведенные данные основаны на расчетах средних зарплатных предложений для новых специалистов без учета премий, процентов от сделок/продаж и других дополнительных выплат сотрудникам.

В разрезе по сферам наибольший рост средних зарплатных предложений испытала сфера управления персоналом — новым кадрам весной 2024 г. предлагали на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На столько же (+29% за год) повысились средние зарплатные предложения в сфере строительства. Также выросли зарплатные предложения в транспортной сфере — новым сотрудникам в сфере транспорта и логистики в среднем стали предлагать на 17% больше при сравнении год к году.

«Сфера управления персоналом и отрасль строительства стали абсолютными лидерами и с точки зрения спроса работодателей, и в аспекте роста средних предлагаемых зарплат. Специалисты в области управления персоналом особенно востребованы в условиях дефицита кадров в стране. В свою очередь, значительный рост в строительном сегменте обусловлен активным вводом новых объектов недвижимости. Однако мы видим, что в целом темпы роста средних зарплатных предложений замедляются, поскольку работодатели все чаще обращают внимание на другие возможности поиска кандидатов — например, расширение границ найма или сотрудничество с учебными заведениями», — сказал Дмитрий Пучков, управляющий директор «Авито Работы».

