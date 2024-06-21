Холдинг Skillbox примет более 2500 абитуриентов на программы среднего профессионального и высшего образования

Skillbox Holding Limited запускает приемную кампанию 2024 г. на программы направления «Академическое образование» — от Skillfactory, Skillbox и вузов-партнеров, включая МФТИ, МИФИ, ТГУ, УрФУ, РАНХиГС, СПбПУ, РУДН и университет Иннополис. Абитуриентам доступны более 20 онлайн-программ по цифровым и управленческим специальностям с возможностью получить диплом среднего профессионального и высшего образования. Об этом CNews сообщили представители Skillbox.

Обучение предлагает синтез фундаментальной теории и регулярной практики с онлайн-тренажерами с автопроверкой, исследовательскими проектами и хакатонами по задачам от бизнеса, стажировками в ИТ-компаниях и сильным портфолио на выпуске. Поступить в колледж можно после девятого класса, на программы высшего образования — с дипломом о законченном среднем образовании. Программы холдинга смогут принять более 2500 первокурсников.

Обучение на программах Skillbox холдинг позволит всем желающим получить практико-ориентированное академическое образование онлайн. Абитуриентам доступны форматы среднего профессионального образования, базового высшего образования и магистратуры. На программы могут поступить взрослые люди с общим основным образованием и выше, которые хотят освоить новую профессию, получить углубленные знания и практику. Минимальный порог для поступления в онлайн-колледж — аттестат 9 класса; для программ базового высшего образования (бывш. бакалавриат) — аттестат 11 класса; для программ магистратуры — диплом степени бакалавра.

Сергей Попков, сооснователь и директор департамента по развитию бизнеса холдинга Skillbox: «Четыре года назад Skillbox и Skillfactory стали первопроходцами в интеграции высшего образования в онлайн, запустив первые дистанционные программы бакалавриата и магистратуры совместно с вузами. Академическое образование стало доступнее и практико-ориентированнее. Студенты получили возможность учиться в лучших вузах страны из любой точки мира, общаться с преподавателями и однокурсниками, посещать лекции и сдавать сессии полностью в онлайне, формировать индивидуальный график учебы и встраивать получение диплома в свою жизнь и карьеру с комфортом. С тех пор на программы поступили более полутора тысяч студентов, сотни — уже выпустились. Сегодня платформы входят в единый холдинг Skillbox. Это дает нам возможность аккумулировать их опыт и создавать на его основе новые академические программы, которые отвечают запросам времени и рынка труда — высокому спросу на ИТ-специалистов и необходимости быстрой и качественной цифровизации широких слоев населения и сервисов. В рамках единой приемной кампании холдинга Skillfactory сфокусируется на развитии узкопрофильных технических магистратур, которые помогут взрослым абитуриентам повернусь свою профессиональную жизнь на 180 градусов в течение двух лет обучения; а Skillbox — на первом в России Цифровом колледже, который позволит освоить востребованные навыки в дизайне и программировании и построить карьеру в ИТ сразу после школы».

В рамках приемной кампании 2024 поступающим доступны 22 программы по цифровым и управленческим специальностям, которые позволят выпускникам построить карьеру в высокотехнологичных отраслях российской экономики. Среднее профессиональное образование представлено пятью программами: «Графический дизайн», «Fullstack-разработчик», «Frontend-разработчик», «Java-разработчик», «Python-разработчик». Базовое высшее образование — совместной с ТГУ программой «Реклама и связи с общественностью: цифровые и сетевые коммуникации». Магистратура включает 16 совместных программ с МФТИ, МИФИ, СПбПУ, РУДН, ТГУ, УрФУ, РАНХиГС и университетом Иннополис, среди них «Компьютерное зрение и нейронные сети», «Информационная безопасность», «Бизнес-информатика», «Управление разработкой компьютерных игр», «Экономический консалтинг» и др.

Совместно с университетами Skillfactory и Skillbox проектируют учебные планы академических программ, интегрируют в них практику и задания от VK, Сбербанка, РЖД, «Билайн», «Авито», Ozon и др., приглашают индустриальных экспертов для проведения прямых эфиров, организуют хакатоны, практики, стажировки, сопровождают в поиске работы. На большинстве программ обучение полностью дистанционное: семинары, лекции и сессии проходят на LMS (Learning Management Systems — системы управления обучением) образовательных платформ и на площадках для вебинаров. Часть материалов предзаписана, поэтому каждый студент может формировать индивидуальный график обучения. Домашние задания, курсовые и дипломные работы также выполняются онлайн и загружаются на платформу, где преподаватели проверяют их и выставляют оценки. Учащимся колледжа доступны онлайн-тренажеры с автопроверкой, а студентам программ с ТГУ — облачные технологии для работы с высоконагруженными задачами. Выпускники получают дипломы государственного образца: образовательной платформы — для колледжа, вуза — для программ высшего образования. Востребованные цифровые навыки позволят студентам построить карьеру в крупном бизнесе и на фрилансе, удаленно и офлайн — уже во время обучения.

Всего на программы академического образования холдинга смогут поступить более 2500 абитуриентов. Обучение на большинстве программ платное и доступно по двум формам — очной и очно-заочной. Формы отличаются количеством контактных часов с преподавателем, длительностью и интенсивностью учебного плана, стоимостью.

Поступление в цифровой колледж не потребует от абитуриентов сдачи ЕГЭ и вступительных испытаний, но им будет необходимо предоставить пакет документов о среднем образовании. Стоимость обучения в колледже варьируется от 75 до 200 тыс. руб. в год. Поступление осуществляется полностью онлайн.

Поступление на программу базового высшего образования потребует предоставления результатов ЕГЭ. Абитуриентам доступно 25 бюджетных мест, стоимость платного обучения составляет 265 тыс. руб. в год. Поступление осуществляется через приемную комиссию вуза.

Поступление на магистерские программы осуществляется через регистрацию на сайтах партнерских вузов, потребует прохождение вступительных испытаний, подготовки мотивационного письма. Стоимость обучения на магистерских программах варьируется от 340 до 780 тыс. руб. в год.

Приемная кампания на очные программы продлится с 20 июня по 30 августа 2024 г., на очно-заочные — с 20 июня по 30 ноября 2024 г.