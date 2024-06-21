Специалисты МЦД разработали курс по моделированию радиоэлектронных систем в отечественной САПР «Гамма»

Специалисты компании «Моделирование и цифровые двойники» (МЦД, ведущего поставщика инженерных цифровых продуктов и решений для проектных, научно-исследовательских и производственных предприятий, расширили каталог онлайн-курсов новым модулем по САПР «Гамма». Курс доступен на новой образовательной платформе компании, разработанной для изучения инженерного ПО.

САПР «Гамма» – это программный комплекс автоматизированного проектирования и моделирования сложных высокочастотных радиоэлектронных систем. К таким системам относятся антенно-фидерные устройства, ВЧ и СВЧ печатные платы, элементы СВЧ-цепей и резонаторы.

Курс «Основы моделирования в системе САПР «Гамма» рассчитан на начинающих инженеров, которые заинтересованы в освоении базовых принципов работы с ПО. В рамках него студенты познакомятся с интерфейсом, настройками и структурой программы, а также научатся моделировать и анализировать различные СВЧ-устройства.

Курс состоит из трех модулей и теста: введение. Модуль позволяет познакомиться с базовыми функциональными возможностями САПР «Гамма». Пользователь изучит интерфейс программы и ее основные элементы управления. В рамках модуля он также освоит особенности модулей расчета САПР «Гамма», структуру построения проекта, настройку и подготовку проекта для расчета. После изучения базового функционала САПР «Гамма» пользователи переходят к практическому выполнению заданий, рассматриваемых в последующих модулях. В результате успешного прохождения модуля обучающего курса они приобретают знания о правильном выборе решателя для каждого типа задач и готовы к дальнейшему изучению его инструментов; моделирование директорной антенны. В модуле рассматриваются инструменты и принципы моделирования директорной антенны типовой конструкции. Модуль разбит на этапы, каждый из которых охватывает свою ступень анализа антенны. Рассматриваются основные принципы настройки модели, а также возможности использования параметризации для поиска оптимальной конструкции антенны – например, подбор геометрических параметров антенны для достижения лучшего значения КСВ; модуль анализа радиочастотных цепей. В этом модуле рассматривается программный модуль анализа пассивных радиочастотных цепей. Модуль состоит из нескольких этапов, которые рассматривают отдельные схемы с различными подходами расчета. Помимо ручного способа анализа схем, в модуле рассматриваются анализ с параметризацией номиналов элементов и автоматическая оптимизация схемы по заданному критерию. Пользователь также изучит возможность перенастройки схемы при изменении входных параметров расчета схемы; итоговый тест.

Каждый модуль включает в себя полтора часа видеоматериалов и практическое задание по моделированию. После прохождения курса пользователь автоматически получит сертификат. По запросу может быть также представлена статистика использования и результаты учеников.