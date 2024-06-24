«Сибирская Сервисная Компания» внедрила систему аналитической отчётности «КОРУС Консалтинг»

«КОРУС Консалтинг» разработал для АО «Сибирской Сервисной Компании» (ССК) аналитическое решение на базе Microsoft BI. Система позволит эффективнее собирать, анализировать и визуализировать данные компании.

АО «ССК» – один из ведущих игроков нефтесервисного рынка, с 2000 года оказывающий услуги крупнейшим нефтегазодобывающим компаниям России.

Управленческие решения в компании принимаются на основании различных аналитических показателей. Чтобы сократить время на сбор информации, её проверку и оформление материалов, требовалось подобрать инструмент, который позволил бы автоматизировать процессы по сбору и хранению данных, а также предоставлять доступ к ним через утверждённый набор отчётов. Таким инструментом для ССК стало аналитическое решение на базе Microsoft BI, разработанное командой «КОРУС Консалтинг».

В ходе проекта эксперты «КОРУС Консалтинг» совместно со специалистами и руководителями профильных подразделений ССК проанализировали источники информации, используемые в регулярных совещаниях, спроектировали структуру системы хранения данных, настроили их автоматизированную загрузку из нескольких источников и файлов MS Excel в хранилище данных, а также разработали интерактивные аналитические панели (дашборды) с основными показателями деятельности компании. Дополнительно была реализована возможность централизованного хранения информации, касающейся прогнозов, факторного анализа, а также созданы унифицированные шаблоны для исходных данных.

Новое аналитическое решение значительно сократило время, которое руководители и начальники планово-экономических отделов тратили на формирование сводных данных и подготовку отчётов. Кроме того, появилась возможность во время совещаний демонстрировать на экране исторические данные филиалов компании в разных аналитических разрезах.

В будущем ССК планирует расширить применение аналитической системы и использовать её не только для еженедельных совещаний, но и для проведения Цифрового совета директоров, мониторинга инвестиционной программы и финансовых показателей. Кроме того, в компании будет разработана единая система для просмотра всех необходимых поручений, поставленных на контроль. Это позволит сократить время подготовки отчётности и аналитики процессов, а также даст возможность получать быстрый доступ к статистическим и историческим данным.

«Развитие программы проектов по внедрению аналитической отчетности стратегически важно для нас. На первом этапе работ инструмент уже продемонстрировал свою эффективность. Мы видим, как повысилась скорость и точность анализа, планирования и составления отчётов. Это позволяет повысить эффективность принимаемых решений, сократить операционные расходы, уменьшить объём рутинных операций и высвободить время сотрудников для более глубокой аналитической работы», – подчёркивает Дмитрий Сергиенко, заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ССК».

«Аналитическая отчетность, созданная на базе современных технологий – это конкурентное преимущество для любой компании. С её помощью повышается качество принимаемых решений, оптимизируются процессы подготовки отчётов и проведения анализа. Этот эффект уже видят руководители ССК», – резюмирует Вера Терешкина, руководитель проектов направления BI департамента аналитических решений ГК «КОРУС Консалтинг».