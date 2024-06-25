Автоматизация HR: как быстро подобрать и вывести на проект идеального ИT-специалиста

ITFB Group автоматизирует процесс найма ИТ-специалистов с помощью языковой модели

Уже два года подряд спрос на ИT-специалистов растет в среднем на 20 %, особенно в крупном бизнесе. Количество обращений к аутстаффинговым ИT-компаниям в 2023 г. увеличилось на 46 %: они могут быстро предоставить выделенные сработанные команды или отдельных ИT-специалистов. Участник рынка аутстаффинга — ITFB Group — проводит по 5000 собеседований в год и отмечает, что сейчас нередко требуется подобрать и вывести на проект кандидата буквально за несколько дней. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group.

Чтобы обеспечить высокий уровень качества подбора необходимых ИT-специалистов и при этом не потерять в скорости, ITFB Group интегрировала в процесс найма большую языковую модель.

Большая языковая модель (LLM) помогает подбирать резюме под требования вакансий и необходимые компетенции, дает свою оценку в виде процента соответствия соискателя. Таким образом, рекрутер может быстро оценить, подходит ли специалист под требования, каких навыков ему не хватает. Кроме того, сервис позволяет быстро проанализировать, как было проведено интервью. Нейросеть транскрибирует встречу, оценивает вопросы интервьюера и ответы кандидата, дает свои рекомендации.

С момента начала использования этой модели компания ITFB Group стала отрабатывать в три раза больше запросов, что было бы невозможным без существенного расширения команды рекрутинга и экспертов для технических собеседований. Уже в первые месяцы использования решения конверсия увеличилась на 30 %.

«Большая языковая модель позволяет нам предоставлять нашим заказчикам квалифицированные ИT-команды в кратчайшие сроки. В рамках роботизации найма мы анализируем рынок, знаем, какие специалисты нужны, какие требования предъявляются к каждой позиции. Кроме того, мы видим нарастающие тренды и понимаем, как развивать наших сотрудников, чтобы они оставались востребованными на рынке. Таким образом, когда к нам приходит заказчик, у нас всегда есть готовые специалисты под любой запрос», — сказал Вадим Казанцев, исполнительный директор ITFB Group.

Модель подбора персонала, используемая в ITFB Group, можно масштабировать на любой бизнес, автоматизировать HR и сделать найм более эффективным. Она помогает автоматизировать и другие задачи HR: онбординг, тестирование кандидатов и сотрудников. LLM можно использовать отдельно или вместе с другими продуктами — например, для расшифровки записей встреч и подготовки отчетов по ним. Решение подойдет как коммерческим, так и государственным заказчикам — это отечественное решение, которое разворачивается на серверах компаний.