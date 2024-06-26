«Яндекс» выпустил отчет об устойчивом развитии за 2023 год

«Яндекс» опубликовал отчет о прогрессе в области устойчивого развития. Он посвящен тому, что было сделано за 2023 г. в приоритетных для компании направлениях — таких, где «Яндекс» может принести наибольшую пользу обществу, бизнесу и окружающей среде. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В 2023 г «Яндекс» продолжил вкладываться в образовательные проекты, развивать системную благотворительность, адаптировать сервисы под потребности людей с особенностями здоровья, разрабатывать новые меры поддержки для партнеров и внедрять экологические инициативы. Отдельная глава отчета посвящена технологиям «Яндекса», которые использовались для решения этих задач.

Системная благотворительность

Количество пользователей, подключивших округление в сервисах «Яндекса», превысило 1,1 млн.

Пользователи «Яндекса» перевели на благотворительность 271,8 млн руб. Эта сумма собрана с помощью округления, на сайте фонда «Помощи рядом» и в рамках благотворительных мероприятий.

Более 500 НКО получили поддержку в рамках постоянных программ фонда «Помощь рядом».

Более 15 тыс. человек — подопечных НКО по всей России совершили более 450 тыс. бесплатных поездок на такси в рамках программы «Поездки и доставка для НКО».

Программа бесплатных поездок на такси для НКО стала доступна во всех городах работы сервиса «Яндекс Go» в России.

На «Яндекс Маркете» появилась «Витрина для НКО». Благотворительные фонды получили возможность на льготных условиях размещать там свои товары и использовать вырученные от продажи средства для развития проектов и помощи подопечным.

Цифровая доступность

«Букмейт», «Яндекс Музыка» и «Кинопоиск» были адаптированы для незрячих пользователей — теперь они поддерживают полноценную работу со скринридерами.

В «Кинопоиске» появились тифлокомментарии для незрячих пользователей и расширенные субтитры для людей с нарушениями слуха. Такие субтитры описывают все звуки, которые есть в кадре.

Экран специальных опций для людей с особенностями здоровья в приложении «Яндекс Go» теперь есть в восьми странах работы сервиса.

Количество поездок, в которых использовались специальные опции, превысило 1 млн.

Количество водителей с нарушением слуха, которые сотрудничают с «Яндекс Go», превысило 2000.

Экология

Пользователи «Лавки» теперь могут вернуть пакеты курьеру, а сервис направит их на переработку. Доля доставочных пакетов «Лавки», сделанных из перерабатываемых материалов, сохраняется на уровне 100%. Доля перерабатываемой доставочной упаковки у «Маркета» — 97%, у «Доставки» — 95%.

Почти четверть заказов, сделанных на «Яндекс Маркете» в 2023 г., были доставлены в пункты выдачи заказов без дополнительной транспортной упаковки.

Нейросети «Яндекса» помогали анализировать данные для решения экологических проблем. Например, их использовали для прогнозирования климатического феномена Эль-Ниньо и определения зон распространения вулканического пепла на Камчатке. Эти технологии можно применять и в других исследовательских проектах.

Партнеры

«Яндекс» остается одной из немногих компаний в мире, которые предоставляют водителям и курьерам программу страхования от болезней и несчастных случаев.

«Яндекс Лавка» запустила программу питания для водителей и курьеров, сотрудничающих с городскими сервисами «Яндекса». Теперь им доступны комплексные обеды из двух блюд со скидкой.

Появилась банковская карта «Яндекса» для самозанятых партнеров — с бесплатным обслуживанием и моментальным получением выплат без дополнительных сборов.

«Яндекс» разработал электровелосипед для курьеров — он создан с учетом их пожеланий и призван сделать процесс доставки более комфортным и безопасным.

Пользователи «Яндекс Лавки» теперь видят фото назначенного на доставку курьера и мечту, на которую он копит. Заказ с указанной мечтой приносит курьерам на 31% больше чаевых.

Образование

За год более 6 млн человек воспользовались бесплатными образовательными программами «Яндекса».

«Яндекс Учебник» запустил бесплатную платформу для подготовки к ЕГЭ по информатике со встроенным ИИ-помощником. Он может указать на ошибку в коде или решении, задать наводящие вопросы и привести к правильному ответу. Платформу опробовали около 100 тыс. школьников.

В «Яндекс Лицее» появились годовые курсы по программированию и трехмесячные курсы по разным специализациям, таким как большие данные или машинное обучение. Пройти курсы могут как старшеклассники, так и студенты первого-второго курсов техникумов и колледжей.

Количество студентов, которые учатся на бакалаврских и магистерских программах «Яндекса» в вузах, достигло 4000. Совместно с 16 вузами-партнерами компания готовит ИТ-специалистов разных профилей: от ML-инженеров до социологов и экономистов с навыками анализа данных.

Сотрудники

В течение 2023 г. к команде «Яндекса» присоединились 10 тыс. новичков.

22,2% сотрудниц «Яндекса» работали в технических и околотехнических ролях — схожая доля у других крупных международных ИT-компаний.

55% стажеров попали в штат по итогам стажировок за год.

Качество и безопасность сервисов

В 2023 году «Яндекс» инвестировал в цифровую безопасность более 6 млрд руб. Средства были направлены на усиление защиты данных пользователей, повышение безопасности инфраструктуры и развитие технологий для борьбы с мошенниками.

Пользователи «Яндекс ID» получили возможность подключить авторизацию по лицу, отпечатку пальца, а также входить по картинке. За 2023 г. «Яндекс ID» предотвратил 50 млн подозрительных попыток входа в более чем в 20 млн аккаунтов.

«Яндекс Такси» и сервисы доставки («Еда», «Лавка», «Доставка» и «Деливери») опубликовали политики в области безопасности. В этих документах систематизируются меры и инструменты, которые защищают пользователей и партнеров на всех этапах взаимодействия с сервисами. Среди мер — мониторинг скорости и манеры вождения, страхование здоровья и жизни на случай ДТП, защита персональных данных пользователей и партнеров.

Технологии и инновации

В 17 сервисах «Яндекса» начали использоваться генеративные нейросети. Они экономят людям время, позволяя решать многие задачи быстрее, и открывают новые возможности. Например, «Яндекс Браузер» с помощью встроенной нейросети создает субтитры для видео и трансляций на русском языке, визуально разделяя реплики разных людей — это помогает людям с нарушениями слуха комфортно просматривать видео.

«Яндекс» провел первую школу ИИ-тренеров — так называют тех, кто помогает обучать нейросеть YandexGPT. В школе рассказывают, как готовить эталонные тексты для тренировки алгоритмов и проверять достоверность ответов.

«Яндекс Маркет» открыл роболабораторию и разработал новые модели складских роботов. Они избавляют людей от рутинных и потенциально опасных задач — например, связанных с работой на высоте. Так, робот-инвентаризатор сканирует палеты на высоких стеллажах и делает это в 500 раз быстрее человека.

Вышли высокодетализированные карты для водителей — они помогают лучше ориентироваться в городе. На них дороги отображаются как в реальном городе: с разметкой по полосам, парковочными местами и островками безопасности.

«Устойчивое развитие для «Яндекса» — это системная работа, благодаря которой мы можем приносить пользу людям, делать их повседневную жизнь удобнее и открывать для них новые возможности. Мы видим большой потенциал в технологиях искусственного интеллекта. Генеративные нейросети, которые «Яндекс» развивает уже несколько лет, используются во многих наших сервисах. Наши технологии помогают развивать цифровую экономику — миллионы людей используют сервисы «Яндекса», чтобы получать доход, расширять бизнес и осваивать ИT-профессии. Своими результатами мы делимся в ежегодном отчете. Такой формат позволяет не только рассказывать широкой аудитории о нашем прогрессе, но и оценивать себя и понимать, где можем достичь большего», — сказала Дарья Золотухина, HR-директор «Яндекса».