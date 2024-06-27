Академия UserGate и Губкинский университет будут готовить ИБ-специалистов

Российский разработчик экосистемы ИБ-решений компания UserGate и головной вуз в системе нефтегазового образования России – Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области подготовки квалифицированных кадров по информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Академия UserGate, специализированное образовательное подразделение компании, предоставит вузу полный комплект учебно-методических материалов и лицензий на ПО, а также будет оказывать преподавателям консультационную поддержку. Вуз, со своей стороны, использует полученные от UserGate материалы для совместной разработки учебно-методических комплексов, которые будут включены в дисциплины основной образовательной программы по информационной безопасности (ИБ).

Подготовка студентов будет включать как теоретические знания по ИБ, так и практические навыки работы с отечественными решениями, в частности UserGate NGFW. Для обучающихся по программе будет доступна практика и стажировка на стороне компании и ее партнеров.

За время пилотного проекта сотрудничества вуза и компании подготовку успешно прошли несколько десятков студентов. В новом учебном году планируется расширение курса, а также запуск стипендиальной программы академии UserGate для поддержки выдающихся студентов ИБ-специальностей.

В церемонии подписания соглашения приняли участие руководитель Академии UserGate Маргарита Зайцева и заведующий кафедрой комплексной безопасности критически важных объектов РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Дмитрий Правиков.

«Сейчас, когда отечественный рынок информационной безопасности переживает бурный рост, а иностранные технологии последовательно заменяются на российские, дефицит кадров ощущается наиболее остро. Мы уверены, что недостаточно разрабатывать хороший продукт, который пользуется большим спросом. Необходимо готовить квалифицированных специалистов, которые бы могли его правильно эксплуатировать, тестировать, внедрять, настраивать, на 100% реализовывать заложенный в него технологический потенциал, – сказала Маргарита Зайцева. – Наша задача сделать так, чтобы в самое ближайшее время их стало как можно больше, и мы уже инвестируем в это направление значительные ресурсы. Академия UserGate была основана в 2021 г. С тех пор в авторизованных учебных центрах UserGate прошли обучение более 2000 человек. Интеграция учебных курсов в дисциплины учебных заведений позволила за это время обучить свыше 1000 студентов ИТ-специальностей. Мы очень рады, что вузов, готовых нас поддержать, становится все больше. А значит, что кадровый голод в области ИБ постепенно сойдет на нет, а защищенность цифровой инфраструктуры предприятий, частных компаний и государственных организаций выйдет на качественно новый уровень».

«Сфера информационных технологий и ее производная – информационная безопасность традиционно развивается очень стремительно. Иногда настолько, что при классическом академическом подходе разработанные и утвержденные учебные программы к моменту запуска учебного процесса успевают частично потерять свою актуальность. Как один из ведущих вузов, готовящих инженеров самого широкого круга технических специальностей, мы просто не можем себе это позволить. Именно поэтому мы всегда находимся в плотной связке с реальным сектором экономики, будь то наши профильные предприятия нефтегазового сектора, или же компании, занимающиеся разработкой актуальных технологических решений по своим направлениям. В данном случае – по информационной безопасности. Важно, что все они работают здесь и сейчас, имеют дело с реальными задачами в текущей обстановке, знают потребности и задачи своих внутренних и внешних заказчиков и, что немаловажно, имеют разработанную методику обучения специалистов с учетом специфики своей деятельности. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы давать нашим студентам самый актуальные знания, умения и навыки, которые они смогут применять уже сегодня, и сохранять востребованность наших выпускников на самом высоком уровне», – сказал Дмитрий Правиков.