Четверть россиян используют ИИ в своей работе

«Русская школа управления» (РШУ) выяснила, что россияне думают о влиянии технологий искусственного интеллекта на рынок труда и как они применяют ИИ в своей работе. В исследовании приняли участие 1295 человек: сотрудники компаний из разных отраслей и разных регионов России. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

ИИ и карьера

80% опрошенных считают, что технологии искусственного интеллекта в ближайшее время смогут заменить человеческий труд в некоторых областях. Столько же респондентов (80%) убеждены, что это приведет к созданию новых рабочих мест.

Большинство позитивно воспринимает будущие изменения. 75% россиян уверены, что развитие ИИ положительно влияет на возможности карьерного и профессионального роста.

ИИ и работа

27% опрошенных уже применяют ИИ в своей работе, 52% планируют начать в ближайшее время, 21% не собираются этого делать.

Многие работники используют или планируют использовать ИИ для решения сразу нескольких категорий задач: автоматизация рутинных операций и задач — 44%; саморазвитие и самообучение — 43%; подготовка текстов для коммуникации с коллегами, клиентами и партнерами — 38%; оптимизация бизнес-процессов — 37%; обучение и развитие сотрудников — 34%; анализ данных и прогнозирование трендов — 34%; разработка дизайна, графики, макетов, презентаций — 32%; подготовка коммерческих текстов — 26%; стратегическое планирование — 22%; улучшение качества обслуживания клиентов — 21%; оптимизация ИТ-задач — 19%; улучшение маркетинговых стратегий и рекламы — 12%; разработка персонализированных продуктов и услуг — 10%.

«Несмотря на то, что ИИ вошел в нашу жизнь сравнительно недавно, он уже успел стать обязательным инструментом для многих профессионалов. Сейчас эти технологии используют не только ИТ-специалисты, но и дизайнеры, маркетологи, финансисты, юристы и даже руководители компаний. На ИИ можно переложить рутинные задачи и высвободить время на решение важных, стратегических вопросов. Это в разы увеличивает продуктивность. И, конечно, умение работать с ИИ — сейчас одно из ключевых конкурентных преимуществ для специалистов на рынке труда», — сказала Анастасия Боровская, директор РШУ.