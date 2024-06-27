Группа компаний, объединяющая бывшие активы Legrand в России и Белоруссии, запускает новый бренд

Производитель электрооборудования ООО «Легран», ранее входивший в международную группу Legrand, представил свой новый бренд: теперь продукция компании будет выпускаться под торговой маркой Daccord (Даккор). Компания обнародовала новый логотип, слоган и бренд-платформу.

«Название бренда отсылает к нашим французским корням, приверженности традициям и высоким стандартам качества, а также транслирует близкий компании смысл — во французском языке это слово означает согласие. Согласие в отношениях с партнерами, конечными потребителями, нашей командой. Новое название направлено на укрепление нашего присутствия на рынке и повышение узнаваемости. Продукция компании воплощает собой слоган нового бренда: “Удобно работать. Комфортно жить”», — сказал Максим Левин, генеральный директор ООО «Легран» (ныне бренд Daccord), АО «Контактор», ООО «ЭБС». В визуальном оформлении сохранилась преемственность в выборе корпоративных цветов, а графический элемент логотипа напоминает электроустановочное изделие — выключатель или розетку — которыми известна компания.

Обновление бренда стало закономерным шагом после ухода французской материнской компании, специализирующейся на электротехнических решениях и электрооборудовании, с российского рынка и продажи ее активов в России (производственные площадки АО «Контактор», ООО «ЭБС», филиал ООО «Легран Волга», филиал ООО «Легран “Ульяновский”») российской компании. Производства продолжают свою работу.

«Мы ставим перед собой амбициозные цели и смело смотрим в будущее. Изучив потребности рынка, мы пересмотрели предложение: развиваем зарекомендовавшие себя продуктовые линейки и запускаем новые, они появятся уже в этом году. Наша задача — осуществить бесшовный переход от Legrand к Daccord, обеспечить потребителя полным ассортиментом высококачественного электрооборудования. В процессе сделки и после ухода группы Legrand из России производство не останавливалось ни на день, компания сохранила пул ключевых партнеров. Мы планируем развивать свои предприятия, углублять локализацию, выстраивать дополнительные локальные цепочки поставок», — сказал Максим Левин.

Компания разработала концепцию расширения ассортимента товаров, которую будет реализовывать в течение следующих трех лет. Обновленные линейки появятся в продаже уже в 2024 г. Помимо этого, у компании сформировался склад готовой продукции под прежним брендом: как импортированной, так и произведенной в России — которую она планирует реализовать в 2024 г.