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«Яндекс» запускает CodeRun — тренажер для развития навыков разработки и аналитики

На фестивале Young Con «Яндекс» представил онлайн-тренажер CodeRun с каталогом задач для разработчиков и аналитиков. В CodeRun можно проверять и улучшать знания, готовиться к техническим собеседованиям, соревноваться в решении задач и получать награды за свои достижения. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Каталог задач составляли разработчики «Яндекса» и приглашенные эксперты. В него включены задания с чемпионата по программированию Yandex Cup, «Тренировок по алгоритмам» и других мероприятий Яндекса. Задачи разбиты по уровням сложности и направлениям — мобильная разработка, фронтенд, бэкенд, машинное обучение, аналитика данных. У каждого пользователя CodeRun есть профиль с отслеживанием прогресса.

Особенность CodeRun — тематические и авторские подборки. Они состоят из задач, придуманных или рекомендованных экспертами. Например, в тренажере есть задания по машинному обучению от Алексея Гусакова — технического директора «Поиска» и золотого медалиста международной олимпиады ICPC. А во фронтенд-подборке от руководителя проектов «Контеста» и ведущего подкаста «Веб-стандарты» Никиты Дубко есть особый тип задач со скриншотным тестированием, где нужно сверстать макет по эталону с помощью HTML и CSS.

Пользователи CodeRun могут участвовать в сезонных соревнованиях. Сезон длится несколько месяцев, участники получают баллы за решённые задачи и соревнуются за лидерство в рейтинге. В каждом сезоне появляются новые задачи и испытания на время, за которые дают дополнительные баллы. Лидеры рейтинга по итогу сезона получают сертификаты, мерч, приглашение на награждение в офис Яндекса и другие призы.

«"Яндекс" давно проводит контесты и поддерживает платформу "Яндекс Контест" для проверки знаний на разных контестах и технических собеседованиях. В итоге у нас накопился большой архив задач для разработчиков и аналитиков, который мы хотели опубликовать в одном месте, чтобы все желающие могли развивать навыки, готовиться к собеседованиям и тренироваться к контестам. Так появился CodeRun — тренажер для всех разработчиков, где можно не только решать задачи, но и соревноваться за звание лучшего в своем направлении», — сказал Олег Мохов, руководитель CodeRun и глава блока «Привлечение и развитие» в HR Tech «Яндекса».

С 27 по 29 июня пользователи могут получить приглашение на пробное собеседование в «Яндекс», решив любую авторскую подборку. Еще попасть на работу в «Яндекс» по упрощенному формату найма смогут победители нового сезона CodeRun — он начнется 27 июня.

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