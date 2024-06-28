Сервис email-маркетинга DashaMail впервые выходит за рубеж, начав с рынка Белоруссии

Сервис email-маркетинга DashaMail открывает партнерский сервис в Белоруссии совместно с белорусским провайдером SMS-рассылок компанией Resync. Объединение сервисов email- и SMS-рассылок позволит белорусским клиентам получить доступ к более широкому функционалу маркетинговых инструментов. Кроме того, для DashaMail это партнерство — возможность облегчить платежные транзакции для уже существующего пула клиентов сервиса из Белоруссии, Армении и других стран. У компании традиционно всегда было много пользователей из стран СНГ, пояснили в DashaMail. Из-за санкционного режима некоторые транзакции с ними были осложнены. Открытие официального представительства в Белоруссии сделает платежи более удобными. Об этом CNews сообщили представители DashaMail.

Сервисы email- и SMS-рассылок — принципиально разные области маркетинга, подчеркивают в DashaMail. SMS-рассылки более затратны с точки зрения мобильного трафика, чем электронные письма. Однако email-рассылки требуют верстки, аналитики, ведения баз данных, и их логичнее оценивать с точки зрения не трафика, а объема базы подписчиков. Объединение этих инструментов маркетинга в одном сервисе логично, особенно если именно провайдер SMS принимает решение расширить свой спектр услуг за счет email-рассылок. Как уточнили в DashaMail, инициатива партнерства исходила от белорусского провайдера.

«Работая в сфере SMS/Viber-рассылок, мы видели потребность наших клиентов в появлении современного и функционального сервиса email-рассылок, на уже "застоявшемся" рынке. Нашей целью было найти не просто сервис, которого нет в стране, а команду, которая любит свой продукт. Изучив все популярные сервисы, отзывы людей и компаний, наш выбор пал на DashaMail», – сказал генеральный директор Resync Юрий Тесля.

Маркетинг, продажи и эквайринг будут на стороне партнера в Белоруссии. Он получит право перепродажи доступа к сервису DashaMail белорусским компаниям. Между партнерами будет заключен лицензионный договор, в соответствии с которым в перспективе сервисы DashaMail разместятся на серверах в Белоруссии для соблюдений требований законодательства Белоруссии в отношении работы с персональными данными.

Белорусский партнер, как официальный представитель сервиса DashaMail у себя в стране, получит в том числе право использовать товарный знак DashaMail. За право доступа к ПО DashaMail и техподдержку его клиентов партнер будет платить роялти. Техподдержка полностью останется на стороне российского сервиса — как объяснили в DashaMail, это важно для соблюдения стандартов работы сервиса и поддержания уровня бренда.

«Для нас это первый опыт выхода на зарубежный рынок, — прокомментировали в DashaMail. — В перспективе мы рассматриваем возможность работы в Казахстане, а также в дальнем зарубежье».