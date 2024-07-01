Спрос на специалистов ВКС за год вырос на 55%

Эксперты hh.ru совместно с компанией «Труконф» провели исследование рынка труда и выяснили, что спрос на специалистов в сфере ВКС (системы видеоконференцсвязи), а также системных администраторов и специалистов тех. поддержки за год существенно вырос в целом по стране. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Данные hh.ru показывают, что компании стали на 55% чаще искать различных специалистов, умеющих работать, настраивать и развивать системы видеоконференцсвязи.

В разрезе профильных профессий: работодатели на 16% чаще по сравнению с 2023 г. стали искать системных администраторов. При этом спрос на администраторов, которые в том числе, могут работать с различными системами ВКС, вырос за год сразу на 76%.

Аналогичная ситуация со спросом на специалистов тех. поддержки: в целом за год спрос на эти кадры вырос на 50%, а вот спрос на этих же специалистов, но уже с прокачанными знаниями в ВКС-сфере выше (+57% новых вакансий по сравнению с 2023 г.). Это продиктовано потребностями крупных предприятий страны, которые с 2022 г. мигрируют на автономные системы, строят собственные сети коммуникаций и подключают к ним десятки тысяч абонентов, что требует привлечения профильных ВКС-специалистов.

В разрезе географии наибольшая потребность в специалистах, умеющих не просто организовать, но и поддержать, а также развивать системы видеоконференций сейчас наблюдается в Москве (число новых рабочих мест здесь год к году выросло на 67%), Санкт-Петербурге (+37%), Свердловской области (+29%), Московской области (+20%), а также в Новосибирске (+20%) и Иркутске (+15%). На эти регионы приходится 2/3 новых вакансий, связанных с системами видеоконференцсвязи на данный момент в стране. По отраслям: на данный момент львиная доля новых рабочих мест, связанных с ВКС, размещают компании из ИТ-сферы, промышленности, строительства, финансовый сектор, а также компании из сферы телекома и нефтегазовой отрасли.

Также работодатели стали на 95% чаще упоминать TrueConf в своих вакансиях в качестве требования, указывая, что будущий работник должен знать, как работать с автономными ВКС-системами. Согласно данным «Труконф», только в России на автономных ВКС-системах компании проводится ежемесячно свыше 10 миллионов групповых видеоконференций. Это количество постоянно растет, как и потребность в квалифицированных специалистах, способных осуществлять обслуживание и администрирование российских ВКС-систем. Для помощи с получением необходимых навыков в 2021 г. TrueConf запустил специальный онлайн-центр сертификации c обучающими курсами. За два года было сертифицировано более тысячи российских ВКС-инженеров.

На рынке труда за год существенно выросла и доля упоминаний CleverMic, Crestron, AMX, Extron, Kramer и т.п. в вакансиях для специалистов в области AV (аудиовизуальных электронных устройств).

На 81% выросла доля вакансий с упоминанием сервиса Extron, который также, по мнению компаний, ищущих специалистов по ВКС, должны знать успешные кандидаты. Кроме того, за год на 17% выросла доля вакансий для специалистов по ВКС с упоминанием AMX, на 3% - Crestron, на 5% - Kramer. Это связано с растущим трендом на автоматизацию проведения ВКС в компаниях с большим количеством переговорных помещений.

Работодатели по сравнению с 2023 г. стали на треть (+31%) чаще искать и разработчиков с опытом работы и знаниями в стеке WebRTC (проект с открытым исходным кодом, предназначенный для организации передачи потоковых данных между браузерами или другими поддерживающими его приложениями по технологии точка-точка). Наибольшая потребность в подобных разработчиках в 2024 г. фиксируется у работодателей из Москвы. Здесь размещено 56% или каждая вторая подобная вакансия в стране, при этом спрос на разработчиков, умеющих работать с открытым кодом и помогать с организацией ВКС в столице выросла за год на 47%, в Санкт-Петербурге рост на 29%, в Татарстане - на 25%, в Новосибирской области – на 20%. Эксперты hh.ru и «Труконф» связывают это с появлением большого числа новых сервисов для видеосвязи, построенных на технологии WebRTC, после ухода глобальных игроков из России в 2022 г. При этом в «Труконф» одним из ключевых направлений в производстве корпоративных ВКС считают разработчиков С++, за 2023 г. компания удвоила количество таких специалистов в штате.

Растущий спрос на новых специалистов, умеющих работать с системами видеоконференцсвязи, увеличивает и предлагаемую зарплату для них в вакансиях. Так, сильнее всего за год выросла средняя зарплата в вакансиях для специалистов технической поддержки (+24,7 тыс. руб. до 51,9 тыс. руб.), а наименьший рост среднего дохода зафиксирован в вакансиях для сисадминов (+7,7 тыс. до 66,9 тыс. руб.). Максимальные значения предлагаемой зарплаты сейчас фиксируются в вакансиях для системных инженеров (более 215 тыс. руб.) и сетевых инженеров (более 183 тыс. руб.).