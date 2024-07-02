Экс-гендиректор «‎Флант»‎ стал коммерческим директором ИТ-компании KTS

Александр Баталов назначен коммерческим директором ИТ-компании KTS, создающей цифровые сервисы для бизнеса. Об этом CNews сообщили представители KTS.

До прихода в KTS Александр Баталов восемь лет работал в ИТ-компании «‎Флант»‎ — первом в России сертифицированном поставщиком услуг Kubernetes. Шесть из этих лет он занимал должность генерального директора и вместе с командой увеличил выручку компании с 30 млн до одного млрд руб. До этого Александр руководил отделом разработки в информационном центре Стройкомплекса Москвы.

В KTS новый коммерческий директор будет работать над достижением ключевых целей: ростом числа энтерпрайз-клиентов в портфолио, увеличением узнаваемости компании и ее кейсов, укреплением долгосрочных отношений с крупными компаниями и повышением эффективность бизнес-процессов.

Александр Баталов назначен коммерческим директором ИТ-компании KTS

«Благодаря рекомендациям клиентов и коллег по рынку мы сильно выросли органически за последние несколько лет. Но теперь нам нужен руководитель, который будет системно налаживать отношения с крупными корпоративными клиентами, — сказал Максим Павлов, генеральный директор KTS. — После сотрудничества с Александром в рамках консалтинга мы поняли, что он полностью разделяет ценности и цели команды. Его опыт и подход к работе идеально сочетаются с нашей стратегией развития — вырасти до миллиардной выручки в ближайшие два года».

«В KTS я увидел большие возможности для роста и развития компании. У компании уже есть опыт работы с крупными корпоративными клиентами: X5 Group, Альфа-Банк, ПИК. При этом без системного подхода к работе коммерческого отдела, только с упором на качество финального продукта, компания достигла выручки в 320 млн руб. в 2023 г., что на 78% больше показателей 2022 г. В новой должности буду стремиться укрепить этот темп роста и расширить клиентский портфель KTS ведущими российскими компаниями из наиболее значимых для страны индустрий»,‎ — сказал Александр Баталов.