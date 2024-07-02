«Ростех» начинает подготовку дизайнеров для промышленных предприятий

В «Академии Ростеха» стартовала программа подготовки специалистов в области промышленного дизайна. Обучение пройдут работники предприятий «Ростеха», чья профессиональная деятельность напрямую связана с созданием дизайна новой продукции гражданского назначения. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Программа «Промышленный дизайн в разработке высокотехнологичных продуктов» рассчитана на обучение конструкторов, инженеров, разработчиков и маркетологов. Специалисты изучат методику проведения дизайн-исследований при разработке новой продукции, методы 3D-моделирования и создания CAD-моделей, основы проведения эргономической экспертизы и принципы расчета экономических затрат.

Преподавателями курса станут известные российские дизайнеры – промышленный дизайнер, эксперт по вопросам развития дизайна, основатель и генеральный директор компании «Смирнов Дизайн» Сергей Смирнов и эксперт в области управления, промышленного дизайна и инжиниринга, преподаватель Британской высшей школы дизайна, основатель компании «Kuzin Machinery» Максим Кузин. Обучение завершится прохождением практики в ведущих дизайн-студиях Москвы. После окончания курса слушатели смогут создавать свои дизайн-проекты в соответствии со стратегическими задачами корпорации по разработке продукции гражданского и двойного назначения.

«Стратегия госкорпорации «Ростех» предусматривает наращивание к 2025 г. доли гражданской продукции в выручке до 50%. Необходимым условием для этого является в том числе и наличие у сотрудников навыков создания современных и эргономичных продуктов, отвечающих потребностям рынка. Новая программа направлена на развитие у слушателей не только компетенций в области дизайна и маркетинга, но и знакомит с основами стратегического планирования. В процессе обучения слушатели изучат процессы организации жизненного цикла продуктов и оптимизации целого ряда его характеристик: внешнего вида, конструкции, эргономики, способа использования и взаимодействия с потребителем. Программа станет первой ступенью в системном цикле образовательных мероприятий по внедрению производственного дизайна и эргономики на предприятиях госкорпорации», – отметил управляющий директор по новым технологиям и проектам госкорпорации «Ростех» Максим Нагайцев.

Программа разработана «Академией Ростеха» при поддержке Департамента развития продукции гражданского назначения корпорации. В ее основу легли исследования потребностей в специалистах по промышленному дизайну и эргономике на 167 предприятиях госкорпорации. Первый набор стартует 24 июля 2024 г.