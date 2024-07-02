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«Сколково» возместил около 90 млн рублей инвестиций в университетские стартапы

В рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» Фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) продолжает реализовывать программу возмещения инвестиций в университетские стартапы. В числе поддержанных компаний — платформа по обучению студентов университетским предметам, онлайн-ассистент для автосервисов, решение по навигации внутри помещений и другие. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

За первую половину 2024 г. сумма выплат уже составила 52,5 млн руб. Частные инвесторы получили возмещение инвестиций в пять университетских стартапов: система мониторинга конкурентов и управления продажами на маркетплейсах «Анабар», роботизированный комплекс «ТехФарм» для сбора яблок и обрезки яблонь, Fluctio - фреймворк для тренировки роботов методами машинного обучения в Unity3D, умный инструмент для коллтрекинга «Аллока Аналитика» и проект «Элюент» по созданию отечественного производства высокочистого ацетонитрила.

«На сегодняшний день уже 31 проект университетских стартапов прошел экспертизу в Фонде "Сколково", а 10 стартапов смогли привлечь инвестиции. Программа помогает снизить финансовый риск инвестора до двух раз, это в свою очередь делает студенческие проекты привлекательней для частных вложений. У нас много случаев, когда инвестор вложился стартап с возможностью возмещения части инвестиций и в итоге существенно приумножил сумму изначальных вложений», — сказал Андрей Зверев, начальник управления по инвестициям в университетские стартапы Фонда «Сколково».

В ближайшее время ожидаются возмещения для инвесторов АО «УК опен ойл маркет» — экосистемы с развитой онлайн инфраструктурой для нефтяной отрасли. Также заявку на возмещение инвестиций подали инвесторы проекта Keeper – промышленной IoT системы для тепличных хозяйств, стартап планирует привлечь в раунде инвестиций более 24 млн руб. от бизнес-ангелов, 14,5 из которых уже поступили на счет стартапа от частного инвестора.

В прошлом году 16 частных инвесторов получили 36,5 млн руб. Среди стартапов, которые привлекли инвестиции, платформа по обучению студентов университетским предметам Math.Club, онлайн-ассистент для автосервисов Ta-dam! с функцией подбора и заказа запчастей, SaaS решение для навигации и информирования людей в помещениях UMAP, телемедицинская ИИ-система разработчика «Нейросетевая лаборатория ВБ» и предприятие «Триботех» по производству материалов на основе AlMgB14 для нанесения покрытий и создания материалов с низким коэффициентом трения.

Федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» осуществляет масштабное вовлечение студентов в технологическое предпринимательство. Цели проекта включают формирование эффективной системы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и повышение инвестиционной привлекательности студенческих стартапов. По планам к 2030 г. будут организованы 50 университетских стартап-студий, созданы 150 предпринимательских точек кипения и привлечен один млн студентов к инновационным разработкам и предпринимательству. Только за последние два года на поддержку университетских стартапов было выделено более двух млрд руб.

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