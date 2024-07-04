CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Искусственный интеллект axenix
|

Больше половины работодателей обращает внимание на навыки работы с ИИ при поиске сотрудников

«Русская школа управления» (РШУ) выяснила, как работодатели относятся к применению технологий искусственного интеллекта в бизнесе и считают ли навыки работы с ИИ обязательными для сотрудников. В исследовании приняли участие 1295 человек: представители компаний из разных отраслей и разных регионов России. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

ИИ и бизнес

78% респондентов в целом позитивно относятся к развитию ИИ-технологий, 3% — отрицательно и 19% — нейтрально.

При этом 94% опрошенных считают, что применение ИИ положительно сказывается на развитии бизнеса. Кроме того, 91% уверены, что развитие ИИ может повлиять на конкурентоспособность компании на рынке.

ИИ и сотрудники

Большинство работодателей (73%) одобряют использование сотрудниками ИИ. Треть опрошенных (34%) сообщили, что их сотрудники уже применяют технологии искусственного интеллекта в работе.

63% руководителей поощряют использование сотрудниками ИИ: говорят им о важности применения новых технологий и помогают внедрять эти инструменты в работу. 14% компаний проводят обучение по теме ИИ для сотрудников, 49% будут организовывать его в ближайшее время, 37% пока не планируют учить своих специалистов.

Важную роль навыки работы с ИИ играют и при подборе персонала. Больше половины работодателей (51%) обращают на них внимание при поиске новых сотрудников: 12% делают это всегда и 39% — для некоторых позиций.

По мнению работодателей, применение ИИ играет ключевую роль для специалистов в следующих областях: маркетинг, реклама, PR — 66%; ИТ — 60%; дизайн — 58%; клиентский сервис — 51%; финансы, экономика, бухгалтерия — 34%.

«Технологии искусственного интеллекта позволяют оптимизировать работу персонала в самых разных направлениях. Это особенно важно в условиях дефицита кадров — можно избавить сотрудников от рутинных задач, снизить нагрузку и при этом увеличить производительность. Такой подход положительно влияет не только на показатели компаний, но и на лояльность персонала. Именно поэтому работодатели продвигают использование ИИ и обучают сотрудников навыкам работы с этими инструментами», — сказала Анастасия Боровская, директор РШУ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Роскомнадзор: По нашему требованию Apple удалила 25 приложений VPN для iPhone и MacBook

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

В ИТ-гигантах таинственная волна увольнений. Выгоняют опытных специалистов с многолетним стажем. Число уволенных не раскрывают

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Пришли к успеху. Выручка производителей российских ПК за год взлетела почти вдвое, а производство выросло в полтора раза

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи

Обзор OSiO FocusLine F160a: российский ноутбук в металлическом корпусе

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra: фотофлагман 2024

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024