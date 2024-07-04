Генеральным директором компании «Флант» назначен Александр Титов

Компания «Флант» сообщает о назначении Александра Титова на должность генерального директора. Ранее занимавший этот пост Александр Баталов остается в составе акционеров компании. Новый CEO Александр Титов с 2023 г. является акционером и управляющим партнером объединенной компании «Флант» и «Экспресс 42». В новом статусе он будет отвечать за стратегическое и операционное управление компанией. Об этом CNews сообщили представители компании «Флант».

Александр Титов имеет многолетний опыт в сфере информационных технологий. Он стоял у истоков DevOps в России, принимал активное участие в создании профессионального сообщества, развивал DevOps-процессы в крупных международных технологических корпорациях Microsoft и Skype, построил собственный бизнес — компанию «Экспресс 42».

Флант Генеральным директором компании «Флант» назначен Александр Титов

В должности генерального директора Александр Титов продолжит начатую трансформацию компании с целью укрепления позиций «Фланта» на российском рынке разработки программного обеспечения. Александр Титов сфокусируется на стратегическом развитии и масштабировании бизнеса, расширении продуктового портфеля и выходе на новые перспективные рынки.

«Компания “Флант” динамично развивается, и сегодня в числе приоритетных задач стоит создание на базе нашей флагманской платформы Deckhouse Kubernetes Platform экосистемы для контейнерной разработки и эксплуатации высоконагруженных сервисов, отвечающих всем потребностям заказчиков. У нас амбициозные планы — в треке roadmap 2024 г. мы намерены запустить целую линейку решений Deckhouse, в основе которых лучшие DevOps-практики и экспертиза одной из сильнейших команд разработчиков на российском рынке. Уверен, продуктовая стратегия позволит нам поступательно совершенствовать ландшафт российского ПО, создавать новые ценности для бизнеса и укреплять лидерские позиции», — отметил Александр Титов.

К настоящему моменту на Deckhouse Kubernetes Platform запущено свыше 1 млн контейнеров, развернуто более 7000 приложений на 9000+ серверах крупных компаний из нефтегазовой и энергетической отрасли, банковского сектора, ритейла, финтех, телеком и др.