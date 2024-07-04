Институт iSpring запустил программу партнёрства с ИТ-компаниями

Институт iSpring, ИТ-вуз нового поколения, созданный российским предпринимателем Юрием Усковым, объявил о запуске программы партнерства с ИТ-компаниями. Программа направлена на профессиональное развитие и интеграцию студентов в реальную работу ИТ-отрасли.

В рамках программы институт будет направлять студентов на практику в ИТ-компании, а компании предлагать реальные бизнес-задачи под руководством опытных наставников, совместно с бизнесом проектировать пути практического развития профессиональных ИТ-навыков. Игроки ИТ-рынка смогут привлекать перспективных студентов Института по направлениям программирования, проектирования, дизайна и маркетинга цифровых продуктов. По результатам практики ИТ-компания может пригласить студента в штат. Если студент обучается по гранту, компания берёт на себя обязательства по финансированию его обучения, причём размер гранта может быть пересмотрен в большую сторону.

К программе сотрудничества с институтом iSpring уже присоединились ИТ-компании. Среди них TravelLine – разработчик ИТ-решений для отрасли гостеприимства, которые поддерживают более 12 тыс. клиентов и обслуживает более 1,5 млн гостей ежемесячно. А также ИТ-компания «Кейсистемс» — разработчик ПО для органов государственной власти и коммерческих предприятий.

Обучение по ИТ-специальностям в институте iSpring базируется на новых подходах к высшему образованию. Особое внимание в программе бакалавриата уделено практическим навыкам, которые студенты получают с первого курса, проходя практику в ИТ-компаниях. На втором курсе они уже становятся частью продуктовых команд, выполняя реальные проектные задачи под руководством наставников и знакомясь с опытом разработки и продвижения цифровых продуктов на российский и глобальный рынки.

«Сегодня практическое погружение студента в решение реальных ИТ-задач – уже не пожелание, а необходимое требование, которое предъявляет ИТ-отрасль вузам. Мы в институте iSpring сразу заложили это в обязательную программу обучения. Помимо этого, абитуриенты института проходят серьезнейший отбор при поступлении, получая, помимо проверки знаний, еще и психологическую оценку. Мы много вкладываемся в развитие личностных качеств студентов, глубоких знаний в смежных с ИТ и даже чисто гуманитарных областях. Все это крайне важно для воспитания не просто исполнителей, а профессионалов, будущих лидеров, идеологов новых технологий и разработок. Поэтому наши студенты уже с первого курса готовы к взаимодействию с реальным бизнесом и могут вносить действительно ценный вклад», – отметила Малика Красильникова, руководитель профориентации, отбора и трудоустройства студентов института iSpring.

Институт iSpring предоставит ИТ-компаниям ряд инструментов для повышения качества стажировок. В частности, наставники будущих стажёров смогут пройти курс обучения в школе наставничества института. Практику будет курировать эксперт от института iSpring – человек с опытом выведения студентов на траекторию роста. Также институт предложит ИТ-компаниям единую систему оценки квалификации и модель грейдов студентов, чтобы одинаково оценивать их профессиональный рост.

«Институт iSpring уже зарекомендовал себя как кузница первоклассных ИТ-специалистов. У нас уже работают выпускники Института программных систем, центра дополнительного образования в институте iSpring, мы высоко оцениваем уровень и качество подготовки студентов этого вуза, поэтому решили присоединиться к новой партнерской программе и планируем активно развивать наше сотрудничество. Теперь стажироваться у нас будут и бакалавры», – сказала HR отдела разработки ПО компании TravelLine Елена Мочалова.

Ранее Минцифры заявило, что будет стимулировать различными мерами участие ИТ-компаний в обучении студентов профильных специальностей в вузах. В ведомстве отметили, что важно кардинально увеличивать объем вовлечения ИТ-компаний в процесс обучения. Это будет способствовать сокращению разрыва между образованием и реальными потребностями отрасли, снижению затрат компаний на переобучение выпускников, а также достижению кадрового суверенитета и повышению эффективности работы ИТ-отрасли в целом.